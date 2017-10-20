拉冠軍車手獎牌繩像牽狗？ 官員：會改進儀節程序

2017-10-20 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕2017台灣自行車登山王KOM挑戰賽今天早上登場，外界矚目的巴林美利達職業一級車隊主將、「鯊魚哥」尼巴利（Vincenzo Nibali）不負眾望奪冠，卻有網友砲轟觀光局副局長陳淑慧，質疑她在頒獎典禮上拉著尼巴利的獎牌繩不放，導致尼巴利必須彎腰低頭。針對這番指控，陳淑慧表示，她與尼巴利均感錯愕，對方也表示並無不悅，不過，對於儀節程序會再檢討改進。

這名網友在臉書上發文，並貼出頒獎畫面擷圖，砲轟陳淑慧頒完獎牌後，卻沒放開獎牌繩，害尼巴利在合照時只能被迫彎腰低頭，網友怒批「這個就是我們官員的素質！妳當是在牽妳家寵物是不是啊，把人家國際車手這樣對待，妳腦子裡到底是在裝什麼啊！」

不過，也有部分網友貼出完整影片緩頰，指陳淑慧一頒完獎就立刻轉身合照，似乎忘了頒獎台的高低落差，導致尼巴利必須彎腰低頭，但約莫1～2秒後她就馬上放開。

《聯合報》報導，針對網友質疑，陳淑慧表示，「經了解流傳照片，回憶當時、或因身高之故為選手掛奬牌時瞬間回頭之畫面造成錯覺，本人在得知網路熱烈討論之後，立即向當事人冠軍選手Nabali確認是否因失禮造成不快！他亦與我同感錯愕，並已錄音說明並無不悅，希望社會各界關注選手表現及為其喝采，對於儀節程序會再檢討改進！」

尼巴利本人也回應說，主辦單位及頒獎典禮都很完美，沒有問題。

相關影片請見：

完整頒獎影片連結：2小時46分53秒處開始