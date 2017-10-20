阿布達比世界技能競賽 公東高工鄭欽豪奪家具木工金牌

2017-10-20 15:59

［記者黃明堂／台東報導］第44屆國際技能競賽今天在阿布達比落幕，公東高工培訓的國手鄭欽豪勇奪家具木工職類金牌，趙健鈞獲門窗木工職類優勝第5名，消息傳來全校師生歡欣鼓舞。

校方表示，這項比賽有世界58國、1300多位選手參加，台灣派出47名技職好手參加6大類群42個職類項目，共奪得4金1銀27優勝。

鄭欽豪說，接受學校指導及訓練，就是希望能提升自己的專業技術能力，而選上國手更是最高的目標，很感謝校長及老師的支持和指導。能在國際技能競賽中能為國家爭取最高榮譽，是對學校用心教學的回饋。

門窗木工的趙健鈞也說，因為哥哥趙昱翔是上一屆建築鋪面的國手，所以更堅定自己能以選上國手代表國家出賽為目標，感謝學校老師在技術上的指導，更時時協助輔導鼓勵，在面臨瓶頸與挫折時，能很快地調整步伐繼續勇往直前，謝謝所有師長。

校長藍振芳表示，這2位同學能獲得如此好的成績可說是意義非凡，因為公東高木工科在曾停招12年，恢復招生在短短幾年就又重登木工職類龍頭寶座。

他說，幾年來公東高工學生參加國際技能競賽代表國家出賽的有建築舖面趙昱翔、油漆裝潢宋郁臻以及家具木工莊凱峻，今年再度拿下金牌，讓公東高工再次站在國際舞台上重返榮耀。