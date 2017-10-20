竹市到宅沐浴 250位長者接受專人洗澡

市府推出「到宅沐浴車」，以協助失能長者移位至專車洗澡浴槽進行專人洗澡服務。（記者王駿杰攝）

2017-10-20 12:35

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府推行長照2.0，除透過社區關懷據點與共餐食堂建置打造綿密服務網，2年前推出「到宅沐浴車」，以協助失能長者移位至專車洗澡浴槽進行專人洗澡服務，至今已服務近250人次，貼心照護獲得民眾肯定。

衛生局代理局長楊清湄今天指出，到宅沐浴車是附設組合式浴缸的專用車輛，約1坪半空間，由護理師、照顧服務員及操作員所組成的3人專業團隊隨車服務，每天服務人數為3人，服務時間每次1小時，沐浴前會為長者進行專業評估，確認是否適宜使用沐浴服務，有需要的民眾可向衛生局長照中心聯繫申請。

楊清湄說，沐浴服務會先協助失能長者移位至洗澡浴槽，讓長者泡在暖呼呼的熱水裡，從頭到腳接受專人洗澡服務，透過熱水促進血液循環與新陳代謝，放鬆神經、舒緩壓力，降低因抓搔導致感染的風險。

82歲林姓老婦幼時因意外喪失左腿，終身未嫁的她因久坐輪椅造成脊髓歪曲變形，行動不便影響生活，她說，衛生局讓她接受沐浴到宅服務，讓她透過泡澡促進血液循環，達到放鬆與舒緩的效果，讓她「洗好澡、睡好覺！」

市長林智堅指出，許多失能長輩常因自身移位困難，家人體力技巧或沐浴設備的不足，僅選擇以擦澡方式清潔，市府兩年前與生命連線基金會合作，以居家失能老人及身心障礙者為對象，提供到府沐浴車服務，讓長者能舒舒服服洗個熱水澡。