墾丁小巴里島25天2溺斃 祕境旅遊引發爭議

小巴里島地點隱密，被遊客認為是祕境。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-19 23:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕上月底才發生9歲孩童溺水送醫不治的墾丁後壁湖「祕境」小巴里島，今天中午又有2名男子發生溺水意外，且身上僅著膠鞋沒有任何救生設備，屏縣消防局及海巡署人員據報前往救援，其中一名邱姓男子卡在水下礁岩，搶救上岸送恆春旅遊醫院仍不治。

這是25天內當地第2起溺水死亡意外，救難人員沈痛呼籲，當地礁岩地形不適合「無裝備」戲水游泳，遊客若前往應避免下水。

海巡署及屏縣消防局初步調查，共有5名從北部相約環島的年輕男子，中午12時許到後壁湖出水口周邊的小巴里島戲水，其中朱姓及邱姓等3名男子下海游泳，因風浪過大溺水，警消據報到場救起輕微嗆水的朱姓男子，過約10分鐘找到卡在礁岩下的邱姓男子，現場已經沒有生命跡象，救護人員持續急救仍無法挽回性命。

恆春半島受到中颱蘭恩外圍環流影響，岸際風浪近2公尺高，多數海灘的水上活動業者都未營業，但小巴里島是開放水域不屬遊憩區，沒有任何警示旗幟或海邊巡邏員；溺水男子親友也告訴救難人員，邱男曾是學校游泳隊，泳技相當了得，沒想到仍發生意外。

屏東威鯨救難協會資深隊員吳家誌說，出水口及小巴里島周邊都是礁岩地形，屬於需要救生衣裝備的潛水及浮潛區，僅著膠鞋下水游泳相當危險，加上當地沒有固定海邊巡邏員，距離最近的消防分隊要近20分鐘路程，搶救搬運路況崎嶇難行，加上水下有強大側流，沒有經驗就會被拉向尖銳的礁岩處，「當地戲水真的不適合！」

墾管處處長劉培東指出，小巴里島屬於國家公園「特別景觀區」，並非大眾戲水遊憩區域，但近年到訪人數眾多，與其全面禁止引起民眾偷闖冒險，不如研究設置相關救生設施，並與輔導當地社區認養機制來管理小巴里島的清潔及安全，短期內會與地主台電核三廠討論是否設置警示牌提醒民眾。

當地居民則說，「那邊有點陰！」因為二次大戰末期，1944年8月19日，開往馬尼拉的日軍運輸艦玉津丸於巴士海峽被美軍棘白鯧號潛艇擊沉，船上共4820人僅生還65人，遺體還隨著洋流漂上岸，數千具遺體全部搬到出水口東側、現稱「小巴里」的海邊澆汽油焚燒，燒了近一個月，小時候到那處遊玩便常會挨罵，沒想到近年竟成旅遊「祕境」，實在啼笑皆非。

小巴里島近年遊客眾多。圖為日前照片。（記者蔡宗憲攝）

警消據報到場救起輕微嗆水的朱姓男子。（記者蔡宗憲翻攝）

邱姓男子卡在水下礁岩，搶救上岸送恆春旅遊醫院仍不治。（記者蔡宗憲翻攝）