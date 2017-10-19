桃園購物展開跑 手機當飛鏢射

桃園購物展期間在桃園巨蛋、週六在桃園站前、週日在六合商圈，將設置數位飛鏢機台，民眾可以用自己的手機當感應器射飛鏢，射中的優惠也會直接存入手機。 （記者陳昀攝）

2017-10-19 19:21

［記者陳昀／桃園報導］配合10月桃園購物節，資訊工業策進會開發「桃園智慧商圈聰明購」APP，下載APP後，只要經過合作商店，手機就會接收到優惠推播；另「超級桃園購物展」今天起連4天在桃園巨蛋登場，規劃10個特色展區共200多個攤位，以及各項促銷及抽獎活動，開放民眾免費進場，獎品總價值超過500萬元。

資策會指出，APP與桃園站前、中壢六和、中壢中平、桃園藝文、八德、楊梅四維、機捷A8八大商圈、共300多家商店合作，集滿5點就能兌換電子刮刮卡抽獎；桃園購物展期間在桃園巨蛋、週六在桃園站前、週日在六合商圈，將設置數位飛鏢機台，民眾可以用自己的手機當感應器射飛鏢，射中的優惠也會直接存入手機。

桃園市長鄭文燦出席購物展開幕時表示，「超級桃園購物展」有超過100家業者、200個攤位參加，更有包括桃園金牌好店、工廠、服務業參與，也有抽幸運福袋、百萬限時大搬家、早鳥專案等促銷活動。除了購物以外，婚紗及月子中心等服務攤位。