醫病》一跌就失能！阿嬤嚴重骨鬆 3年3次跌倒骨折

2017-10-19 18:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一跌就失能！50歲以上國人超過百萬人有骨質疏鬆問題，每10人就有3個骨鬆，女性比男性多兩倍，且初期無症狀，等到跌倒、骨折才發現，尤其老人家骨折臥床死亡風險大增，10月20日是骨質疏鬆日，台中榮總醫師與患者今天一起呼籲保骨本，提早預防做篩檢，平常飲食補充鈣、曬太陽和運動。

75歲的徐阿嬤10多年前摔傷骨折，近3年每年一次跌倒骨折，分別造成脊椎、髖骨骨折，術後難以走路，檢查骨密度-3，有嚴重骨質疏鬆，原本的骨品質藥物治療有限，經申請健保給付做造骨細胞刺激和破骨細胞抑制藥物治療，可加速骨頭生成、延緩骨流失，防止再跌倒骨折，治療3個月至今，現在能正常走路，生活重新恢復彩色。

另名74歲的陳阿嬤去年底炊粿提重物後，一動就痛，無法行走，只能坐輪椅，非常憂鬱，就醫發現骨密度-4，脊椎有6處骨鬆性骨折，也是經由上述藥物治療8個月至今，現在能正常行走，每天出門運動很快活。

台中榮總腦腫瘤神經外科主任李旭東指出，國內骨鬆人口逐年攀升，女性在停經後荷爾蒙減少加速骨質流失，骨鬆性骨折嚴重影響老生活，尤其骨鬆造成脊椎、髖骨骨折的危害更嚴重，常有臥床、褥瘡、嗆到、營養缺乏、泌尿道感染等問題，髖部骨折一年內死亡高達2成、永久殘障3成；而且曾骨鬆性骨折，半數會再發生。

台中榮總骨科部主任李政鴻提醒，只要一次骨折，就可能骨鬆，再出現2、3次的骨折，建議在骨鬆前就提早發現治療，女性55歲、男性65歲、服類骨醇、曾骨折或糖尿病、甲狀腺亢進就要做骨鬆測試，平常「護骨」不可少，要日曬、運動、吃乳製品補鈣。他也提醒女生瘦瘦的、不運動、不曬太陽更是骨鬆高風險族群。

台中榮總首推骨鬆骨折全方位照護系統，整合「骨鬆共病十大科別」和「愛骨三點不漏」。至於造骨細胞刺激和破骨細胞抑制藥物治療，目前健保給付條件為骨密度-3、2處以上骨折、使用其他藥物反應不佳。