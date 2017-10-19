永和市場攤商安置難喬 鄭文燦：已經加碼再加碼

2017-10-19 17:09

［記者陳昀／桃園報導］市府編列6億4420萬元預算，原址重建東門市場大樓案，今天開工，市長鄭文燦表示，已將停車場出入口分2側不同路段，對於永和市場的攤商，除了接受安置，市府並提供2個方案任選，即覓地另外興建、退場攤商發放安置費，「已經加碼再加碼！條件很好了！」

桃園區永和市場是桃園捷運綠線G08站預定地，將拆除重建，現有攤販預計安置於東門綜合市場大樓的1至4樓，但永和市場攤商意願不高。

永和市場自治會會長李麗凰表示，永和的地段比較熱鬧，東門市場不但離市區較遠，攤位一格2.5坪幾乎是原本的一半，不少攤商擔心如果分配到2樓以上的樓層，生意會大受影響，停車位也不夠，他們願配合市府政策，但仍希望能多照顧這些老攤商。

鄭文燦表示，東門市場大樓案原本停車場出入口設置在同一側，擔心進出造成塞車，已修改停車場入口設計，從春日路進、鎮安街出，工期不會受到影響。

「已經加碼再加碼！」鄭文燦指出，東門市場綜合大樓的攤位2.5坪已經是全市最大，各樓層也會規劃倉庫可讓攤商暫置貨物，希望永和市場自治會先清查現有營業的攤位，並提出書面證明，登記完成後，剩餘攤位可研議開放一攤租2格以上，給予更多空間。

鄭文燦表示，市府擬定的安置方案條件很好，若永和市場攤商仍不願接受，另有2個選擇，市府會再尋覓適合設置平面市場的用地，或讓攤商領安置費退場。

鄭文燦說，東門市場綜合大樓地下1至3樓為停車場，可停放汽車138輛、機車193輛，也有客貨梯和手扶梯，1至4樓是市場攤位、5樓規劃活動中心及社福設施供附近鄰里使用，4樓也可規劃為美食街。