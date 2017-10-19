新知》不只有腎毒性 長庚研究：台人8成肝癌是馬兜鈴酸造成

2017-10-19 11:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕肝癌是台灣非常常見的癌症，長庚醫院和新加坡大學、約翰霍普金斯大學合作，利用次世代基因定序分析98名肝癌病人，發現其中76名患者的肝癌帶有「馬兜鈴酸特有的基因突變指紋」，比率高達78％，顯示台灣大多數的肝癌發生可能和食入「馬兜鈴酸」有關。

馬兜鈴屬及細辛屬等馬兜鈴科植物，有含馬兜鈴酸，曾被廣泛地作為中草藥，近年來已知馬兜鈴酸有很強的腎毒性及致癌性，並與泌尿道及膀胱癌的發生有密切關聯，衛生署早已禁止相關中草藥販售、使用。

長庚研究團隊除了利用基因定序外，再利用國際公開的肝癌基因資料，分析了全球近1400個肝癌，發現馬兜鈴酸特有的基因突變指紋，也廣泛的出現在中國（47％）、韓國（13％）及東南亞國家（56％）。

林口長庚醫院泌尿科與國立新加坡大學的合作團隊，更進一步以小老鼠證實，馬兜鈴酸是現今已知的基因突變物質中最強的，並高於尼古丁及紫外線等。

在台灣及歐美各國，含高量馬兜鈴酸的植物，如青木香、廣防己、關本通、馬兜鈴及天仙籐，已被禁用。

林口長庚醫院胃腸肝膽科系主任謝森永說，目前台灣合格中醫和中藥行，已不會再有含馬兜鈴酸的中草藥，但像中國沒有禁止，許多民眾若到中國恐仍買得到，呼籲民眾到中國等地不要亂買藥材。

謝森用說，這些個案是從1998到2013年間，年齡約50歲到80歲的患者，他認為，這些患者應是在古早時有食用過馬兜鈴酸。

謝森永提醒，研究結果顯示，台灣高達近8成的慢性肝炎肝硬化病患，可能使用過含有馬兜鈴酸的草藥，疑和肝癌的發生有關。

謝森永說，藉此研究結果提醒肝病患者小心用藥，對於慢性肝炎及肝硬化病患，建議應定期就醫，並遵從醫師處方，且找合格的中醫師診治，千萬不可誤信偏方。