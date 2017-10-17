持續性下背痛加紅眼睛 可能罹患這些病

2017-10-17 11:10

〔記者翁聿煌／新北報導〕30歲出頭的半導體工程師小趙，平日工作壓力大，休閒時喜歡打籃球，月前小趙覺得下背疼痛，以為是打球拉傷，但後來情況持續，每天早上起床時下背都疼痛不已，連眼睛也跟著又紅又痛，小趙至台北慈濟醫院就診，風濕免疫科醫師劉津秀檢查並會診眼科後，診斷小趙罹患「僵直性脊椎炎」合併「虹彩炎」，短期局部使用類固醇眼藥，及規則口服非類固醇消炎鎮痛藥與免疫調節劑後，下背痛和眼睛紅痛緩解，醫師也提醒小趙，要有耐心面對這個慢性疾病。

劉津秀說，「僵直性脊椎炎（Ankylosing Spondylitis，簡稱AS）」是一種侵犯中軸脊椎關節的慢性發炎性疾病，是免疫系統異常所造成的慢性發炎，因脊椎慢性發炎、疼痛，造成脊椎的活動度減少，甚至產生贅骨，最終使脊椎鈣化粘黏的病症，根據中華民國風濕病醫學會調查統計，全台灣目前大約有7萬名僵直性脊椎炎患者，盛行率約為0.1%到0.4%，好發於20至40歲的年輕男性，發病的男女比例約為 3：1。

「僵直性脊椎炎」的主要症狀是下背疼痛，常與運動傷害混淆，而延誤就醫。劉津秀醫師特別提醒，若下背疼痛症狀持續超過3個月以上，且疼痛的情況在早晨較明顯，晨僵超過30分鐘，透過運動會得到暫時性的緩解，就得小心有可能就是「僵直性脊椎炎」，「僵直性脊椎炎」還有一個特殊的關節外症狀「虹彩炎」，病人會出現眼睛紅、痛、視力模糊的狀況。

劉津秀說，僵直性脊椎炎病程是慢性、反反覆覆的，充分配合治療及追蹤是最根本的因應方式，醫師會依症狀及嚴重程度，給予包括藥物或非藥物的物理治療。

劉津秀建議平日運動與保養須注意的事項如下，有助於減緩僵直性脊椎炎，包括每週至少3次，每次至少20到30分鐘溫和、有氧、循序漸進的運動，睡前做柔軟及伸展脊椎的運動，以減緩背痛不適，主動的物理治療（如運動），優於被動的物理治療（如按摩、超音波、熱療），睡眠時，枕頭宜低，床板不宜太軟，避免長時間維持一個姿勢不動（如久坐），戒菸，有助於減緩僵直性脊椎炎。