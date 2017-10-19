廚餘發電！ 台南首座廚餘沼氣發電系統月底運作

環保局與工研院合作研發乾式厭氧沼氣發電示範系統，月底啟用。（環保局提供）

2017-10-19 09:31

〔記者蔡文居／台南報導〕廚餘也能發電！台南市環保局與工業技術研究院綠能所合作，打造台南首座廚餘沼氣發電示範系統，將於10月底正式運作，為台南市的垃圾處理締造新契機。

這座廚餘沼氣發電系統，位在工研院六甲院區，環保局與工研院合作研發乾式厭氧沼氣發電示範系統技術，不但可利用果菜市場的生廚餘產製沼氣發電，剩餘的沼液、沼渣仍可作為液肥與堆肥利用。

環保局長林健三說，台南市每月收運廚餘約1800噸，其中1200噸熟廚餘用於養豬，600噸從果菜市場等處回收的生廚餘，送到環保局的4座生廚餘堆肥廠堆肥。由於堆肥過程中產生的沼氣是造成地球暖化的溫室氣體，沼氣的暖化潛勢值（GWP）更是二氧化碳的23倍，為了將沼氣回收再利用，環保局與工研院綠能所共同建置乾式厭氧醱酵示範系統。

工研院綠能所長胡耀祖指出，示範系統包含乾式厭氧醱酵產沼氣及燃料電池兩項技術，是經濟部能源局所支持的能源專案計畫成果。乾式厭氧醱酵系統將果皮菜渣等生廚餘醱酵產製沼氣，可用於發電或燒熱水；殘餘的固態、液態物料仍可做為肥料使用。目前處理規模為5槽各1m3醱酵槽，預估每天產生沼氣量20m3。完成技術示範與參數優化後，未來將與產業界合作建構商業化系統。

環保局表示，乾式厭氧醱酵是在密閉反應器中進行，不會散發酸腐味，與傳統廢水處理式的厭氧醱酵技術比較，具有能耗低、廢水處理需求低、恆溫下產氣效率高的優點，可應用於廚餘、禽畜糞渣等含水份較高的農林畜牧廢棄物。未來擴大推廣可有效減輕焚化廠、堆肥場的負荷，是一項一舉多得的技術示範。後續將結合環保署多元化垃圾處理計畫政策，將南市生廚餘有效轉換成能源及資源利用，展現循環經濟、創能、環保的綜合成效。