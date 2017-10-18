「代代學習趣」 幼童日照中心娛公嬤

南市家庭教育中心今年啟動「代代學習趣」計畫，鹽水國小將計畫延伸至長照2.0場域，帶幼兒園大班學童到營新鹽水日照中心，溫馨遊戲互動讓阿公阿嬤笑開懷。（記者王涵平攝）

2017-10-18 18:28

〔記者王涵平／台南報導〕南市家庭教育中心今年啟動「代代學習趣」計畫，鹽水國小將計畫延伸至長照2.0場域，帶幼兒園大班學童到營新鹽水日照中心，溫馨遊戲互動讓阿公阿嬤笑開懷。

家庭教育中心在27所學校辦理代間情感交流活動，喚醒大家孝親及傳承觀念，培養孫子女感恩的心。鹽水國小校長盧彥賓與教學團隊今天帶幼兒園大班學童到營新鹽水日照中心，盧彥賓表示，鹽水國小除了重視五育並進，還經常透過分齡集會以適當的主題、模式來教導學童課本外的知識與價值觀。活動結束前，幼兒園學童與日照中心長輩互贈親自手作小禮物，溫馨感人。

營新鹽水日照中心是配合政府長照2.0政策所設的長照機構，白天收托失能或失智長輩，減輕鹽水區民眾家庭照顧者的壓力。盧彥賓說，辦理「代間傳承代代學習趣」計畫，活動融入孝道、敬老尊賢等觀念，期望透過教育來搭起世代的橋樑，建立親善無年齡歧視的社會。

營新醫院石嘉玫執行長說，日照中心是社區型的長照機構，相當重視與社區學校、團體的交流互動，讓整個社區更理解失能失智長輩，成功實踐在地老化。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，今天活動包括親職講座、說故事與唱跳活動等主題，感謝鹽水國小與營新醫院共同合作，創發家庭教育活動與長照結合的模式。