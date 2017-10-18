10年才公演1次！《祭特洛伊》完整版 週六溪州登場

10年才公演一次的金枝演社《祭特洛伊》完整版，週六在溪州鄉台糖公園登場。（記者顏宏駿攝）

2017-10-18 17:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉台糖公園佔地5公頃，原本是台糖日式舍宿群，被拆除後變成荒地至今，現地只留下數10棵近百年的台灣原生種樹木和桃花心木，前年還差點被樹商廉價買走，好在公所結合護樹團體搶救成功，如今才得以成為金枝演社導演王榮裕心目中最好的場景，10年才公演一次的台灣經典「史詩環境劇場」首選鉅作《祭特洛伊》完整版，週六（21日）晚間在台糖公園上演！

台糖公園救下老樹 變身劇場表演舞台

金枝演社的《祭特洛伊》改編自荷馬史詩鉅作《伊利亞特》，描述死亡暴力與文明的特洛伊之戰，全劇以台語發音。

文化局長陳文彬說，這實在是很難得的機會，《祭特洛伊》完整版10年才公演一次，20年前，導演王榮裕率領舞者衝撞體制，跑到現在的華山藝文特區首演，表演結束後，王榮裕被帶到警局，但事後證明，華山藝文特區就是最好的表演場域。

陳文彬說，10年前，陳榮裕的《祭特洛伊》已經享有盛名，他選擇在富有歷史意味的淡水「滬尾砲台」作第二次完整演出，引起極大的迴響，這次在溪州是第三次的演出，觀眾一定要把握機會。

鄉長黃盛祿說，導演把現場空間所有景物都當作表演舞台，場地難尋，而且導演對於表演場所的歷史縱深相當在乎。溪州這塊地，過去是台糖總廠的員工宿舍，後來因總廠北遷，全數拆除，令人不勝噓唏，現場徒留數十棵老樹，前年還差一點被人廉價買走，好在公所結合護樹團體把它搶救回來，這些參天老樹都成為這次表演的最佳布景。