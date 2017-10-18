左營知名麵館被控破壞古蹟 老闆喊冤：「政府要修我就搬」

2017-10-18 12:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局啓動「見城」計畫，今會同文資委員前往左營的國定古蹟「鳳山縣舊城」進行現勘，文化局要求占用公有地營業的西安麵食館，限期移除搭建在古蹟城牆上的雨遮及附加物，麵館老闆則喊冤指出，他從小就住在城牆內，而且也是應區公所邀請才回到老家開館營業，如果政府要修古蹟，他一定配合換個地方做生意。

位於左營區城峰路、勝利路與長達443公尺古蹟城牆之間的公有土地，長年遭到占用、倚城牆私建屋舍甚至作為營業門牆等情形，導致公有土地淪為私人所用。過去，因為時代歷史因素，該區域的公有地在戰後曾是民眾暫時安身之處，但是隨著時移勢遷、人口變動，文化局認為，近年來文化資產保存受到全民重視，過去未解決的占用情形，不可能再便宜行事。

高市文化局指出，城牆古蹟淪為西安麵食館的營業門牆，引發當地文史團體議論紛紛，文化局要求西安麵食館限期移除搭建在城牆上的雨遮及附加物，並正視其占用國防部經管土地的問題，及早與國防部溝通遷移與土地返還事宜，讓國定古蹟城牆的保存能順利推動。

西安麵食館張老闆表示，他從小就住在城牆裡，4年半前，應區公所邀請他才回到老家開麵館，為了讓老房子能順利開館做生意，他才會把老家翻修，也保留住早年整修時的磁磚佐證，證明他不是刻意破壞城牆作為營業門牆；若政府有心想要修整古蹟，他一定配合政府政策，反正他的麵好吃，到哪都有生意做。