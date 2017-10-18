長青運動會遭議員質疑 地方人士為辛苦社工抱屈

2017-10-18 10:53

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府上週六（14日）舉辦長青運動會，卻遭數名市議員在臉書質疑，指當天陰雨綿綿，場地濕滑，運動會仍冒雨開幕，百名長輩卻冒雨排隊，等市長林智堅合影，拍完照就「不敬禮解散」，將運動會競賽取消，引發熱議。

市府17日晚間發出聲明，強調活動開幕上午並無雨勢，也為參加年長者準備帳篷，並無「在台下淋雨」情況，另大會操、社區表演、柔力球、啦啦隊等項目均照常舉行，惟考量天候狀況及長輩安全，調整活動形式，將須奔跑進行的趣味競賽等活動取消，事前也已和與會里長、社區社團幹部充分溝通，與議員質疑內容不符，且質疑的議員中，有人當天並未到場參加活動。

社會處長陳雪慧指出，社會處一向將長青運動會當作年度盛事，不敢怠慢，所有社工同仁2個月前就開始籌備運動會各項事宜，無奈天公不作美，活動前一天出現斷續陣雨，社工們擔心場地有狀況，不斷巡查場地，她則一夜未眠，除關注氣象報導，也與同仁討論各項配套措施。

陳雪慧說，活動當天，社工同仁凌晨就摸黑進入會場檢查檢查帳篷椅子，並與各里長和社區幹部通電話，陣雨澆不熄參加活動的熱情，年長者仍帶著微笑開心進場，天空也在活動開始前半小時逐漸放晴，市府並沒有主導在場年長者動線，反是市長繞場與大家合影。

市議員李國璋在臉書ＰＯ文，指市府在活動當天把年長者從東叫到西，由南搬到北，聽林智堅訓話，結束後按照社區排隊，竟然是等林智堅拍照合影，拍完照即刻宣布競賽取消，各自打道回府，現場還走丟2名年長者；市議員林耕仁也在臉書指出，眾年長者頂著陰雨天，只是來當林智堅拍照宣傳的背景，實在太過分了！

對此，不少地方人士都為社會處社工抱屈，認為社工全心全意的付出，卻遭誤解，辦一個活動需要多方協助與參與，耗費精力物力，沒有人比主辦單位更在意活動當天的天氣，這如同颱風天政府是否宣布上班上課一樣，要考慮現實狀況與人心，實在兩難。

但也有地方人士認為，無論是議員的質疑或替社工同仁抱屈，雙方出發點都是好的，都希望運動會能順利進行，或許活動程序略作調整減項，但仍需要鼓勵辛苦付出的社工同仁與熱情參與的年長者。