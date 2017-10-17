他坐路邊滑手機 野狗聞一聞後悲劇發生了...

2017-10-17 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕智慧型手機普及化後，不少人變身「低頭族」，專注於滑手機，也連帶引發了許多趣事，巴西日前有一名男子坐在路邊滑手機，結果一條野狗走過來，誤以為他是消防栓之類的設施，於是抬起腳來小便在男子背上，男子感受到背上溫熱的尿液後，頓時嚇到彈起來，逗趣的畫面全被一旁的監視器拍下，笑翻眾網友。

這段監視器畫面近期在網上成為熱門話題，可見男子認真地滑手機，完全無視周遭的人事物，不久後一條野狗走過來，朝他背上嗅了一下，這時男子不為所動，繼續沉浸在手機世界中，野狗似乎以為可以安心上廁所了，於是抬起腳來，大方地在男子背上撒尿。

過了幾秒，男子突然感受到背上溫熱的尿液，一轉頭竟看到有條狗在他背上尿尿，怒不可遏的他馬上跳起，作勢要踢這條不識相的野狗，說時遲那時快，野狗也立刻憋尿閃身，男子奮力一踢踢空，野狗已逃之夭夭。

這時，另一條野狗走過來，還聞了聞男子身上的同伴氣味，再悠閒地離去，畫面十分逗趣，男子見狀只得自認倒楣，脫下上衣，口中唸唸有詞的離開現場。

這段畫面被國外一個臉書粉絲專頁PO上網後，成為熱門話題，截至今日觀看次數已破3000萬次，不少網友紛紛留言、分享，還有人大讚男子沒有遷怒後來出現的狗，討論相當熱烈。