神像被偷走了 大里將軍祠「無神可拜」

2017-10-17 19:47

〔記者陳建志／台中報導〕大里區大衛橋旁的恒府三將軍祠，已有數十年的歷史，不過近日廟內供奉的恒姓、石姓、何姓3尊將軍神像，卻不翼而飛遭人偷走，形成有廟無神像可拜的狀況，信徒心急如焚希望民眾幫忙協尋，也盼竊賊能儘快將神像歸還，廟方將不予追究。

市議員張滄沂表示，大里大衛橋旁的恒府三將軍祠，相傳是清朝時期大里杙的3位土兵，因處理番漢衝突被殺害，事後民眾立廟紀念，地方並集資在民國55年時重新整建，本月11日卻傳出供奉的3位將軍神像被偷走，信徒憂心向他陳情。

大里大元里長林乾正表示，三將軍祠除平時有民眾上香拜拜，每年農曆7月18日都會舉行普度法會，年底時也會搓湯圓演平安戲，10多年前曾發生疑似求明牌未如願的信徒，將神像破壞並丟棄在廟前廣場洩憤，沒想到這次竟有人將神像偷走。

信徒林源詰說，從小就到將軍祠拜拜，11日當天下午2點多到廟裡時，恒姓、石姓、何姓3位將軍的神像都還在，結果接近4點，一位游姓電焊工受託想來電焊寺廟前鐵門時，發現鐵門的門栓遭破壞，裡面3尊神像，以及鏡子、毛筆等聖物都被偷走，趕緊向警方報案，希望竊賊能早日將神像歸還。

霧峰分局大里分駐所副所長王瑋婷表示，獲報後針對民眾提供可能的失竊時間，調閱附近監視器清查比對行經車輛，並針對轄區類似竊案的竊嫌進行清查，目前仍在追查竊嫌身分中。