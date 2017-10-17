苗栗6900萬元自建公共自行車 3市鎮30點明年底上路

2017-10-17 18:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府參照台北YouBike、台中iBike等公共自行車租賃系統，規劃「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫，昨天上網公告招標；縣府工務處表示，初期規劃在縣內苗栗市、頭份市、竹南鎮等3個人口稠密地區建置30個點，經費6900萬元，由環保局以空污基金支應。

環保署支持地方政府推動自行車公共租賃系統，盼藉由推廣措施，減少短程機車使用，以降低車輛污染排放。縣府於年初獲環保署200多萬元經費補助，進行可行性評估，並已完成規劃「苗栗縣公共自行車租賃系統建置及營運管理」計畫案。

縣府工務處原本選定頭份、苗栗、竹南等人口數多的3大市鎮，及獲得國際慢城認證的三義、南庄等兩地人潮觀光風景建置，不過經顧問公司評估，若一次在5鄉鎮市建置，經費將高達1億多元，非縣府財政能夠負擔，初期遂以頭份、苗栗、竹南3市鎮為範圍，建置30個點，經費6900萬元。

工務處交通規劃科長黃幼丞表示，縣府計畫書內初步也評選有苗栗、頭份及竹南等地車站、學校、行政機關、風景點及商業區等點，滿足縣民通勤、通學及逛街、休閒等需求。

黃幼丞說，像從苗栗火車站下車即可騎著自行車漫遊鐵道文物館、功維敘隧道或客家圓樓、英才書院等景點；竹南火車站也有設點，可串連頭份竹南運動公園、尚順廣場等。

黃幼丞說，計畫案經費由環保局空污基金支應，未來將視辦理情形，再籌措經費進行後續擴建；計畫已於昨天上網招標，若順利決標，希望於明年底前上路。