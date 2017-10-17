「哈老農場」開張！ 全台首座銀髮志工栽種管理

「哈老農場」的水耕溫室。（記者歐素美攝）

2017-10-17 13:25

〔記者歐素美／台中報導〕越老活越好！財團法人老五老基金會創辦全台第一座由銀髮志工栽種、管理的「哈老農場」，今天開張！該農場面積約兩分多地，由地主張永龍及賴阿添無償提供，現場採用水耕及土耕方式種植蔬菜，以供應山城地區老人送餐、老人食堂等使用，讓老人吃了更健康、安全及安心。

老五老基金會執行長游麗裡表示，老五老基金會在山城地區，提供250名獨居老人送餐服務，並開辦老人食堂，許多老人反映吃了老人食堂的伙食後，身體變得更健康！因為食安問題愈來愈受重視，加上許多人退休後皆有回歸田園的念頭，基金會因此有了「銀髮農場」的構想，進而在石岡區創立「哈老農場」，鼓勵社區長輩加入種植的行列，讓長輩有發揮能力的舞台，活化高齡人力再運用。

「哈老農場」採用水耕及自然農法的土耕方式種植蔬菜，目前由具有10多年園藝經驗的66歲送餐志工李文吉負責管理。

慶祝「哈老農場」開張，台中市社會局副局長陳仲良、石岡區公所主秘林麗蓉及石岡區農會總幹事張東海，今天和老人一起在水耕區種下芥蘭菜苗，並寫下名字，等待日後收成。

陳仲良致詞時表示，「哈老農場」讓長輩透過種植，可以和自己對話、和科技對話，不僅身體更健康，心靈也更愉快，意義重大而深遠，更呼應市府托老一條龍政策，是活躍老化很好的措施。

「哈老農場」召募銀髮志工，歡迎年滿55歲的社區長輩加入，報名請洽老五老石岡辦公室。

相關影音