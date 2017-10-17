宜蘭五結水災疑人禍 近百鄉民包圍抽水站

鄉民不滿五結抽水站及二結排水閘門未關，造成慘重災情，今動員近百位居民包圍抽水站抗議。（記者張議晨攝）

2017-10-17 12:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕受「卡努」颱風外圍環流影響，宜蘭五結鄉錦草社區逢慘重災情，14日當天水淹超過膝蓋，鄉民直指是二結排水閘門未關，及新完工的五結抽水站未順利運作，今早近百位鄉民憤怒包圍五結抽水站，要求縣府給予補償。對此，縣府坦言，當天二結水閘關閉確實稍有延遲，後續補償會與外包商進一步討論。

「卡努」颱風外圍環流造成宜蘭慘重災情，尤其五結鄉錦草社區，因地勢低窪，暴雨不及宣洩，整個社區全泡在水裡，水淹及膝，還有8旬民眾見到水灌進家裡，慌張跑出求救。

由於當地盛產大蒜，也接近大蒜種植時間，不少民眾家中囤積的蒜苗被水泡爛，一名民眾憤慨地說，蒜苗一公斤超過200元，現在全泡水不能用，先前留下的種苗也全數泡水，損失慘重，「明年日子要怎麼過還不知道」。

由於五結抽水站今年6月才順利完工，當時總統蔡英文還前往視察，但近百位鄉民今卻高舉布條，憤慨指「蔡總統剪綵完，機器就停擺」。劉姓民眾指出，1014當天上午，4部抽水機都沒有啟用，導致排水來不及宣洩倒灌進社區；直言1014水患是「人禍」。

宜蘭縣議員黃適超、張明華、沈德茂今也赴現場關心。黃適超指出，淹水災情如何發生，縣府應調查清楚；由於接近蒜苗種植時間，如今農民收入卻因災情受影響，縣府也應從優補償。

對此，縣府工務處長陳春錦坦言，1014當天上午，負責二結排水的自動閘門，關得時間確實稍晚，導致洪水灌進錦草地區，包商發現後也緊急處置，才讓災情沒有擴大。

至於五結抽水站問題，陳春錦說，抽水站主要抽取五結排水系統到外海，減輕茅仔寮淹水災情，當天機組也運作正常，僅1號機因高速運轉當機，但1小時內就已排除故障，投入運轉。

陳春錦強調，現在已會同閘門包商與鄉公所、村長協調補償方案，至於災損部分，縣府會從優認定。（13:14更新）