醫病》她夜夜癢到無法睡 檢測才知吃麵包過敏

李小姐經過敏檢測發現她對小麥過敏，因天天吃麵包引發背癢無法睡。（記者李容萍攝）

2017-10-16 22:32

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市48歲李小姐每天半夜都因為背部搔癢難耐醒來，即使換了睡衣及勤洗被單都不見改善，持續不斷的背癢讓她幾乎快崩潰，直至前往中壢天晟醫院體檢時，經醫師建議做224項急慢性過敏原檢測，結果報告出爐發現她竟是對小麥過敏。

醫師林劭華進一步諮詢發現讓李小姐半夜搔癢難耐的主因是她家裡開麵包店，天天都有麵包吃，在停止食用麵包後，她的過敏反應症狀很快獲得改善。

林劭華指出，最近季節轉換，很多民眾鼻子過敏打噴嚏情況更加明顯，其實過敏不光只會反應在打噴嚏、流鼻水，在每天三餐吃下的食物中，也有許多過敏原容易引發各種過敏反應；在國人過敏食物排行榜中，蛋白、小麥、花生最常見，像是奇異果、甚至竹筍也會引發過敏。

林劭華說，目前常見的過敏原檢測從單項的環境檢測到含括環境過敏因子、奶蛋類、肉類、海鮮類、水果類、蔬菜類、核果類、飲料、調味料、中藥、急慢性等共224項過敏原檢測，檢測種類越多，完整性越高。

他也舉例臨床分析過敏症狀，以疲倦最多，其次是過敏性鼻炎，其他過敏症狀如腸胃脹氣、頭痛、黑眼圈、眼睛發癢、失眠、皮膚紅疹、皮膚乾燥及胃酸過多等問題，都可能是食物過敏所引起。

面對民眾生活中很容易因過敏產生不適而不自知，他提醒，若能確切知道自己的過敏原有哪些，避開過敏風險，確保生活品質不受影響外，由於每個人可能都有不能吃的食物，只是種類多少問題，對食物產生的過敏，可能是腸道發炎造成，因此平時更應注意腸道健康。