農委會試辦高接梨保險 嘉縣保戶連2年掛零

2017-10-16 22:40

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣自2015年參與農委會保險試辦計畫的「高接梨保險」，但縣內高接梨重要產區竹崎鄉農民多半認為，保費過高、理賠金額太低，加上高接梨產期多在端午節前後，「遇不到颱風」，以致於2015年至今年連續2年保戶人數掛零。

竹崎鄉是嘉義縣高接梨重要產區，全縣近90公頃高接梨種植面積，竹崎就佔73.35公頃。農委會公告今年10月再次啟動高接梨保險，竹崎地區農會17日上午9點將在農會本部辦說明會，鼓勵農民投保。

嘉縣府農業處農務科長李秋瑩說，高接梨保險有「實損實賠型」及「政府災助連結型」，承保標的物包括梨穗及梨果，寒害保障梨穗屬政府連結型，保額是6萬元，每公頃保費分別1萬多與2萬多元；實損實賠型保額35萬元，每公頃保費4萬多元。

李秋瑩表示，農委會負擔3分之1保費，農民負擔3分之2；每公頃保險費都需萬元以上，如投保「政府災助連結型」保險，最低保費1萬2583元，遇寒害只理賠3萬元。

竹崎地區農會總幹事林孟怡說，災損程度需達「農業天然災害救助辦法」的20%認定，保險才會理賠，竹崎農民在冬季接穗時間約25天，冬天遇到寒害，梨子僅部分受損，不會全軍覆沒，農民憂慮無法領到理賠金，加上保費未如台中市府另補助3分之1，投保率才連2年掛零。