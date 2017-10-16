醫病》做好醫病溝通 奇美醫對內提12字訣

奇美醫學中心舉辦病人安全週活動，加強對民眾宣導。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-16 12:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美醫學中心今天以「醫病溝通」為主題舉辦「病人安全週」活動，透過有獎徵答與健康篩檢等形式，強化宣導效果；該院品質管理中心副主任陳志金表示，為做好醫病溝通，在院內全力推動「向關鍵的人說對的話、被聽見」這12字訣，執行以來，成效不錯。

陳志金表示， 衛福部委託醫策會，自民國93年起，在每年10月的第三週舉辦「病人安全週」活動，以提升民眾對病人安全的關注並參與，今天的宣導活動主題正是「醫病溝通」，以「病人安全我會”應”」為活動口號。

活動於第一醫療大樓門診大廳開跑，由互動式機器人Pepper擔任親善大使，以活潑的表演揭開序幕，隨後藥劑部、家庭醫學部，還有品管中心等專業的醫護人員帶領宣導，鼓勵民眾多參與自身的醫療決策，增進良好的醫病溝通，活動將持續至本週五。

陳志金說，醫病關係的緊張，常見於急診室與加護病房，「為何等那麼久」、「醫生都沒作為」等，是病友及其家屬最會抱怨的事，而醫護人員則會覺得委屈，「已經很努力了」，竟還被批評，有苦難言。

陳志金指出，其實對病友及其家屬而言，只是欠一個「好的說法」，醫師也可能沒有「說對話」，徒增誤會，若能心平氣和地說明、溝通，緊張關係就可解除。

奇美醫學中心品質管理中心副主任陳志金力推「12字訣」，推動醫病良性溝通。（記者吳俊鋒攝）