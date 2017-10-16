醫病》輸血更安全！ 臺中慈濟醫院全面提供「減白紅血球濃縮液」

臺中慈濟醫院臨床病理科主任何承懋（前排右二）表示，使用「減白紅血球濃縮液」，可減少病人非溶血性的輸血反應。（記者歐素美攝）

2017-10-16 11:58

〔記者歐素美／台中報導〕臺中慈濟醫院今年全面提供「減白紅血球濃縮液」（Leukocyte-poor Red Blood Cell；簡稱LP-RBC），臨床病理科主任何承懋統計，今年1到6月輸血病人發燒相關反應，比去年同期降低一半以上，顯示有效提升病人安全。

捐血中心在臺中慈濟醫院舉辦捐血活動，醫護人員紛紛抽空前往捐血。（記者歐素美攝）

何承懋表示， 醫療輸血傳統使用「紅血球濃厚液」，以增加血液釋氧能力與紅血球質量。捐血中心收集捐血人血液後，各種有效成份會被製成不同血品，包括紅血球、血小板、血漿，還有血漿中相關的凝血因子等，提供給需要的病人使用，以前未移除白血球，但研究顯示白血球是導致接受血品病人發生輸血反應很重要的原因，並可能導致巨細胞病毒傳播的機會。

中台科技大學醫技系4年級學生踴躍捐血。（記者歐素美攝）

何承懋說明，製程中減除血液中的白血球，避免引起不良輸血反應，同時保留紅血球功能，提升接受血品病人的安全已是國際趨勢，美國血庫學會也建議使用「減白紅血球濃縮液」，減少病人非溶血性的輸血反應。

中台科技大學醫技系4年級學生李春霖（左起）、邱郁萱、許佳琪、鄭宇宸，挽袖捐熱血。（記者歐素美攝）

捐血中心雖早就推動全面使用減白血品，但基於醫療給付考量，多數醫院尚未全面採用，何承懋指出，臺中慈濟醫院基於病人安全，在簡守信院長支持下，今年全面使用減白血品，是中區醫療院所起步較早的醫院，實施以來每月增加約70萬元費用，但輸血而引發非溶血性的發燒反應，從年平均1.33%降至0.57%，對臨床用血安全做了良好示範。何主任指出，目前捐血中心提供的LP-RBC屬於「儲存前減白」，利用特殊過濾器減除血液中的白血球達99%以上。

捐血中心今天在臺中慈濟醫院舉辦捐血活動，目前在該院實習的中台科技大學醫技系4年級學生李春霖、邱郁萱、許佳琪、鄭宇宸等都前往捐血，笑稱捐血很方便，而且可以助人還消業障，第3次捐血的李春霖說，捐完血，肩膀都輕鬆了起來。何承懋表示，只要身體健康、沒有潛在可透過血液傳播的疾病（如HBV, HCV, HIV, 梅毒等）、符合捐血年齡範圍、沒有貧血，都適合捐血，尤其年輕人的骨髓再生能力好，踴躍捐血是最好的熱血代表。