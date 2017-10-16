《愛肝加油站》治療末期肝癌 選擇方式有限

2017-10-16

文／許金川

Q：我的婆婆最近因為腹脹、體重減輕，去醫院檢查，才得知有肝癌，而且腫瘤很大，也有一點腹水。醫師還說腫瘤已經侵犯到肝門靜脈，算是末期肝癌，大概只能用藥物治療，來日不多了。

可是我看我的婆婆精神都還不錯，我們實在不太相信她竟然已經是一個末期的癌症病患。我上網查肝癌治療，即使不能開刀，也能栓塞或電燒，為什麼婆婆只能藥物治療呢？

A：隨著醫學技術發展，肝細胞癌的治療除了手術切除外，還包括動脈栓塞治療、無線射頻燒灼治療（簡稱電燒治療）、肝臟移植及標靶治療等。不過，依據病患肝腫瘤的嚴重程度不同，每位病患所能選擇的治療也不相同。

基本上，如果能早期發現肝癌，且肝功能正常，就有機會選擇治療方式。但是，如果一發現腫瘤，腫瘤就已經很大，甚至有破裂或轉移的情況，或者是合併肝硬化很嚴重，肝功能不佳，那麼能選擇的治療方式就有限了。

您的婆婆因為腫瘤大，確實不適合做電燒治療，電燒治療一般較適用於小型腫瘤，加上腫瘤已經侵犯到肝門靜脈，此情況也不適合動脈栓塞治療，因為腫瘤侵犯肝門靜脈有可能導致肝臟的血液供應不足，如果又做栓塞，去堵塞部分的肝動脈，恐會造成肝臟功能衰竭，應該是基於前述考量，所以才會採用藥物治療的方式，也就是當腫瘤發現得太晚，治療的選擇就很有限了。

臨床上，許多長者抽血檢測可能沒有B肝帶原或C肝感染，也不會特別去做腹部超音波檢查，但是過去可能都曾經是帶原者，肝臟或許早有肝纖維化或肝硬化而不自知，因此，家中長者如果已經很久沒有做肝臟檢查，最好還是要幫他們安排抽血及腹部超音波，才不會一發現即是末期肝癌，失去了治療先機！

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。