《謠言終結站》燙傷塗牙膏 不能降溫還會感染

2017-10-16

記者蔡淑媛／台中報導

網路傳言「牙膏是燙傷好伙伴，可以降溫止痛，而且不易留疤」，但醫師駁斥此說法，因為塗抹牙膏不但無法散熱，還會加深燙傷程度，甚至感染，提醒受傷後，應謹記「沖、脫、泡、蓋、送」5步驟，盡速就醫。

台中榮總整形外科醫師賴志昇指出，一般人可能認為牙膏涼涼的，可清涼解熱，但牙膏不具有保濕、抑菌功能，塗牙膏不但不能降溫，還會使皮膚積熱，加深燙傷，傷口惡化，而且牙膏的成分可能引發刺激、過敏反應，並造成感染。

賴志昇強調，皮膚燙傷是過高的熱源造成皮膚傷害，不論是火源、輻射線或熱水、熱湯等接觸性燙傷，最重要是趕緊移除熱源，盡快沖水降溫，不論是牙膏、醬油、蛋清或不明藥膏、藥粉等，千萬別亂塗、亂敷。

正確處理燒燙傷就是先「沖」水，用流動自來水冷卻溫度，減輕熱痛感；「脫」去傷口周圍的衣物；「泡」冷水，去除餘熱、減少痛感；「蓋」則是覆蓋乾淨且乾燥的紗布或衣物保護，最後趕緊「送」醫。

賴志昇說，一度燙傷是傷及皮膚表皮層，像太陽曬傷；二度傷及真皮層，出現紅腫熱痛、起水泡；三度則傷到整層的皮膚，神經已經傷害，病人不會覺得痛；四度是連肌肉、骨頭都損傷。

除了大面積、嚴重燙傷要盡速送醫，賴志昇建議，如果傷口面積小、疼痛感能忍受，可自行評估是否就診，一般小傷口約3至5天就能痊癒，如果仍持續紅腫熱痛，可能有發炎症狀，就不要用藥膏，還是就醫才適合，另外，起水泡也最好看醫師，不要自己弄破水泡，以免感染。