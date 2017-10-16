10/16 各報重點新聞一覽

2017-10-16 06:22

自由時報

中國海促會收購農產搞統戰 國安單位盯上

中國官商對台灣農特產品採購，在去年政黨輪替後，中國於「官民有別」政策下，大規模政策性採購已不復見，但近期我國安部門發現，在香港成立的海峽兩岸中小企業聯合促進會（海促會），於台灣設立基層組織，並延攬多位前農委會高官任職，由於事涉採購農特產品的統戰，國安單位已盯上海促會，並祭出防堵措施。

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遊中國三峽遇土石流 戲院公會3死2傷

台灣旅客在中國長江三峽，發生重大傷亡意外！台灣戲院公會獎勵國內四十三位電影劇院老闆與員工，包團至中國三峽搭乘五星級遊輪旅遊，卻在湖北省宜昌市的「人家風景區」發生落石墜落、造成三死二傷的重大事故；這是台灣旅行團第一次在中國長江三峽發生重大傷亡事故。

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偷渡工行善 死後助己找到返鄉路

善心有善報！越勞亡故前一天捐出的一千元，意外為自己找到落葉歸根的返鄉之路。

越籍移工陳玉順 意外亡故成無名屍

一名男子上週某日晚間在新竹科學園區一工地高處墜落，送醫不治，警方與移民署都查不出其身分，但推測可能是越南籍。移民署聯絡常為同鄉權益奔走的越籍新住民梁羽綾協助，梁到場後審視，感覺死者有點面熟。

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蘋果日報

台團遊三峽遇落石 3死2傷 影城老闆 電台名人 罹難

由國內東晟旅行社出團的旅行團，昨上午前往中國湖北宜昌市三峽的「人家風景區」旅遊，步行時突有共約10噸重巨石從天而降，造成3死2傷，死者李志強、王雪紅、葛世強分別是資深排片人、三多影城老闆，及國賓影城行銷總監兼電台主持人，消息震驚電影業界，家屬已陸續趕往當地處理後事，該景區昨起也關閉。領隊連孝倫接受越洋電訪時說：「很難過，罹難者都是我認識很久的朋友。」

暴雨再奪2命 80人恐斷糧

卡努颱風和東北季風共伴效應，台灣山區及東台灣昨仍雨勢不斷，昨至截稿為止又增2名罹難者，宜蘭一名老翁疑因車輛積水故障，下車察看時遭洪水沖走，昨下午尋獲遺體，另有一名女登山客，在台中池有山因高山症來不及撤離，昨被護送下山時，卻突然失去生命跡象送醫不治；一名林姓博士生在蘭嶼研究海蛇失蹤，花蓮則有一名老婦失蹤未尋獲。

聯合報

空汙霧霾威脅常態化 只剩花東淨土

空汙不分藍綠，也橫跨兩岸。當東北季風吹起，來自中國大陸的空汙會來台「交流」，但更多的空汙是台灣在地製造；大台北地區以汽機車汙染為主，桃園以南的空汙成分就變得複雜，工業汙染、燃煤電廠夾雜汽機車廢氣，甚至河床揚塵等汙染物在空中交會，經過一連串的化學反應產生高濃度細懸浮微粒（PM2.5），越往南「紫爆」就越嚴重，戴口罩上下學、出遊逐漸成了人們秋冬的日常。

去年環保署監測全台PM2.5年平均值接近每立方公尺廿微克，其中台北市十七點三微克、台中廿一點八微克、台南廿六點一微克、高雄廿四微克，越往南，離環保署訂的十五微克國家標準越遠，只剩花東還是空氣品質「淨土」。

19大前夕 中台辦重申「九二共識」

中共中央機關刊物「求是」雜誌，昨天刊登中台辦文章，總結中共總書記習近平這五年主政下的兩岸關係。文章重申習近平所說，堅持兩岸關係和平發展正確道路，關鍵在於堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎。「九二共識」體現了一個中國原則，明確界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係之錨。

中國時報

每公斤百元 跌至10元！一根香蕉 道盡政府失能荒謬

一根香蕉道盡台灣農產品產銷失衡、政府失能的荒謬。今年1月，香蕉零售價曾創下每公斤100元的新高價，如今卻因產量過剩暴跌至10餘元，蕉金蕉土如坐雲霄飛車，探究問題核心，農委會管控失當，放任農民集中超種，收成量大增自毀金蕉身價，政府不思提出加強種苗管控並拓展外銷出路，重振香蕉王國解決對策，反以公帑補貼加工業者，收購過剩香蕉製成加工品，毫無解決問題的能力。

保新系版圖 搶更大山頭！派系放話 傳花媽轉戰新北

民進黨將對2018縣市長選舉展開初選，黨內派系放話搶地盤情況也愈形激烈，政壇昨天傳出，新潮流在2018選戰中，可能在南部少掉兩席下，新潮流系醞釀請陳菊轉戰新北市，以搶得更大山頭，不過此消息隨即遭新系否認。