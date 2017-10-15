23校、62隊同台較勁 虎科大機器人賽決賽成績揭曉

各組第一名接受表揚，可獲10萬元最高獎金，並取得赴日本觀摩機器人競賽及參訪機會。（記者廖淑玲攝）

2017-10-15 20:52

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學主辦TDK盃全國機器人競賽今天下午進入決賽，熱血主播徐展元現場精彩轉播，各組第一名可獲10萬元最高獎金，並取得赴日本觀摩機器人競賽及參訪機會，競爭相當激烈。

財團法人TDK文教基金會贊助、教育部指導，由虎尾科技大學主辦的全國機器人競賽，歷經前3天初賽，各組前8強取得晉級今天下午複賽，熱血主播徐展元及美女體育主播徐裴翊首度到虎科大擔任現場轉播，過程緊張刺激。

虎科大競賽主題為「智慧型男─SmartBot」，分成自動組、遙控組、飛行組，飛行組為今年新增，吸引台科大、北科大、雲科大、虎科大、高應大、明新科大、正修科大、南榮科大等23所大專校院、62支隊伍同台較勁。

最終競賽結果，自動組第一名明新科大「小小兵」、第二名宜蘭大學「型雲流水」、第三名高雄應用科大「高譚市英雄」、第四名虎科大「哪一隊」；遙控組第一名正修科大「正修先鋒、第二名明新科大「未知數」、第三名宜蘭大學「503裝甲師」、第四名台北科大「LDPE問號」。飛行組第一名高雄應用科大「夜露死苦」、第二名台灣科大「台科噴射機」、第三名屏東大學「造飛機」、第四名台北科大「日心說」；科技人文獎（不分組）虎科大「哪一隊」；TDK獎（不分組）宜蘭大學，各組第一名隊伍可獲10萬元獎金並取得赴日本觀摩機器人競賽及參訪機會。

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