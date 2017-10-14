新北續發重陽禮金 7.9億嘉惠49萬長者

朱立倫致贈5000元重陽禮金給96歲的梁華金阿嬤。（記者翁聿煌攝）

2017-10-14 11:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府今天起發放106年重陽禮金，年滿65歲以上長輩即可取重陽禮金1500元，80歲2000元，90歲5000元，100歲以上1萬元，全新北市約有49萬餘位民眾可領取，預計發放總金額7億9千萬元，許多長輩選擇今天就到社區指定地點親領，拿到現金 笑呵呵，市長朱立倫祝福老人家，「活得老、領得多！」

相較於台北市取消發放重陽敬老禮金，新北市自87年台北縣時期就開始發放，但鄉鎮市公所發放標準不一，新北市升格後繼續發放，但統一發放金額標準，朱立倫強調，新北市財政不比台北市寬裕，但為對長輩表達敬意，重陽禮金仍維持致贈，並尊重長輩意願，採匯款轉帳或現金領取，今年選擇匯款轉帳者有23萬多人，選擇要領取現金的有25萬多人，從14日起在各公告地點發放，如果有高齡或行動不便者，里長均會到府致贈，以表達對長輩的關懷。

市長朱立倫今天到永和區水源市民活動中心，關心長輩領取禮金情形，朱立倫熱情的向長輩招呼，詢問長輩禮金花用的規劃，也揪在場的長輩一起動健康。朱立倫說，老來要存老本，除了錢財外，也要多多運動，才能為身體儲蓄健康老本。

社會局長張錦麗說，新北市為照顧長輩，除了發放重陽禮金，也推動系列友善政策，包括老人共餐、銀髮俱樂部、佈老志工、社區陪伴站、社區照顧關懷據點、銀髮大學、公共托老中心和新北動健康等，希望鼓勵長輩走出家門，參與社交、學習和運動，讓生活更加有趣，身體更加健康有活力。