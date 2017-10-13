台南美食節找回初心 專書分享台南美食味道

2017-10-13 22:53

［記者劉婉君／台南報導］台南美食節邁入第7屆，將以找回食的「初心」為主題，與民眾展開一場台菜的尋根之旅，先發表了活動摺頁及手冊專書「台南食-辦一桌，台灣時光」，透過現役總舖師的口述歷史，看見台南美食的料理初心及飲食文化。

「台南食-辦一桌，台灣時光」手冊專書訪談資深總舖師，提供台菜料理史精彩內容，並邀請美食評論人從不同角度切入台灣料理史，並訪談在台南深耕的主廚，道出台南的味道。即日起可至台南市政府永華、民治市政中心一樓的市民服務中心及觀光旅遊局辦公室，或台南各旅遊服務中心索取，發完為止。

2017台南美食節將於10月21日至12月2日舉辦，五大系列主題活動除了手冊專書，還有總鋪師古早味辦桌、「CHEF帶我走！小旅行」、台南甜點媒體推薦會、及實境遊戲「推理要在美食後」。

「推理要在美食後」實境解謎遊戲於10月21日上午10時開跑，至11月26日截止，邀民眾化身為福爾摩斯，走進台南的傳統市場，找尋隱身其間的飲食線索，破解謎題。

「CHEF帶我走！」於11月10日至26日舉行，除主廚料理示範及品嚐，更增加主廚帶路旅行活動，邀請台南私廚小餐桌、黑拳食室、Chef Table Food & Wine、地利小食主廚們及臉書「妳好南搞」，推出五條路線，由主廚帶領民眾到市場採買或參觀產地，深度說菜並介紹食材，讓民眾更認識台南美食。

總鋪師古早味辦桌於12月2日晚上登場，由台南知名總鋪師阿勇師掌廚，搭配說菜人徐仲，於台南安平遊憩碼頭辦理，運用台南在地當季食材，並以「復古菜色」做主題設計，將辦桌中的經典菜色全數端上桌。

台南市政府觀光旅遊局長王時思表示，台南從「食」一直到菜市場、產地，皆保有獨特的在地文化，希望帶領大家深入主廚的料理初心，探究台南飲食文化。