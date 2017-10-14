台中特色潮旅店 30間主題房型驚喜任選

2017-10-14 07:30

〔記者陳怡君／台中報導〕旅店內竟有體感遊戲、扭蛋機、球池可玩，還可以躺在大船上睡覺！豪華旅店不稀奇，特色旅店才夠「潮」！觀光客雲集的台中各大商圈，近年成為設計旅店搶進的一級戰區，這些新興文旅與一般五星級旅店最大差異是，除了講究每間客房都有不同主題，更強調「好拍好玩」，讓人待上一天也不無聊。

鄰近一中商圈的博客創意旅店，從客房設計到大廳空間都讓人驚喜。這裡的30個房間，每間都有不同設計主題，如動物風、復古風、卡通世界等主題房；大廳還提供數十款益智桌遊、扭蛋機、X-box體感娛樂設施等，讓入住時光增添更多互動，三五好友還可來場鬥智鬥力的PK賽。

勤美商圈附近的草悟道文創旅館，充滿創意與童趣的房型，更是讓大小朋友眼睛為之一亮。如柳丁客房-海洋的床鋪，就是一艘大船造型，搭配地面鋪設的海浪地毯，躺在上頭就有如在大海上航行。主題房型內，甚至還設置了球池、帳篷，讓小朋友在客房內也能玩得不亦樂乎。

博客創意旅店：（04）2225-7891、0905-193-222，台中市北區錦新路40號

草悟道文創旅館：（04）3501-9388，台中市西區英才路512號

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