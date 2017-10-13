校友赴教育部抗議 高醫大董事會：願良性溝通

2017-10-13 12:29

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄醫學校友及學生今天到教育部陳情，財團法人私立高雄醫學大學董事會強調，尊重校友及學生在憲法保障下的言論自由，如有不了解甚或誤會，願意進行良性溝通，讓校園早日恢復寧靜。

高醫大董事會指出，董事會一向遵守國家法令規章，致力高醫發展及學生教育，希望校友能讓學生在學業最為繁重之際，早日回到課堂上，把握人生學習的黃金時期。

董事會也感謝海外校友千里迢迢回國參加校慶，並關心母校的未來發展；對於校友中肯的建言，將誠心接納，如有不了解甚或誤會，願意進行良性溝通，讓校園早日恢復寧靜。