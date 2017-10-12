恆春古城彈痕牆遭粗暴填平 專家嘆「連錯2次太離譜！」

哭牆上的彈痕竟遭水泥填平。（記者蔡宗憲攝）

2017-10-12 23:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國定古蹟恆春古城知名「彈痕牆（哭牆）」遺跡，100年間曾誤填平後修復，近日又遭不明單位用水泥填平，當地文史工作者念吉成發現直呼痛心，大嘆「這種古蹟維護水準，實在是文化浩劫！」屏縣府文資所強調近期並無填補城牆工程，將派員南下調查「真兇」，並恢復原狀。

有「哭牆」美名的恆春古城彈痕牆，地點在光明路靠近南門，因二次大戰期間受到空襲，城牆佈滿機槍掃射孔洞得名，是當地文史工作者及解說員導覽古城必訪景點，能讓後人體會當年台灣人在日軍及盟軍夾縫中生存的年代困境，文建會（今文化部）發行的刊物還曾特別介紹。

「真要填平也該用傳統築城的三合土吧！」念吉成搖頭表示，上月才帶日本音樂博士井上裕太到訪解說，讓對方留下深刻印象；今受託為國防部戰爭遺跡解說勘景，竟看到哭牆彈孔被滿滿水泥填平，實在非常傻眼，不明白怎能連犯2次同樣錯誤。

投入恆春半島文史工作多年的念吉成說，哭牆不是新發現的遺跡，許多官方書籍及解說教材都有提及，更是古城解說員停留說故事的知名地點，施工人員如不知道，文化單位難道不用事先告知提醒嗎？

「過去的工程錯誤都有列管，不可能重複錯誤。」屏縣府文資所主任王文章表示，古城周邊維護清潔已委託恆春鎮公所管理（不含古城本體維護），近期僅進行恆春國中至北門段10座雉疊工程，修復圖說及工法是送文化部文資局審核過，沒有關於彈痕牆周邊工程，今將派員南下調查「肇事者」，初步了解「災情」為水泥填補，將找廠商協助恢復原狀。

哭牆上的彈痕竟遭水泥填平，文史工作者念吉成痛心。（記者蔡宗憲攝）

哭牆上的彈痕竟遭水泥填平。（記者蔡宗憲攝）

念吉成（左）上月才帶日本音樂博士井上裕太（右）到訪解說。（記者蔡宗憲翻攝）

文建會（今文化部）發行的刊物曾特別介紹哭牆。（記者蔡宗憲翻攝）