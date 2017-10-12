護琴中斷演出挨批不尊重 網友：又在檢討被害者

2017-10-12 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕國慶焰火首度移師台東，但「國家級」活動卻沒有遮雨棚及雨備方案，讓受邀演出的國慶音樂會演奏家在臉書發文感嘆，為護琴只能中斷演出先離席，不過有不具名的小提琴家對此提出不同看法，質疑突然走人對聽眾相當不尊重，並指2001年的國慶音樂會雨也是下得亂七八糟，但大家穿了雨衣還是繼續拉，還說戶外演出自己就應該有「雨備」的概念，像是準備品質較低的「差琴」。不過針對這樣的說法，網友紛紛質疑，「用一把2到3萬的琴表演就對得起聽眾？」、「不解決問題卻解決提出問題的人？」

2017國慶焰火首度移師到台東舉行，當晚活動也包含了國慶煙火音樂會，但據音樂會首席演奏家馮楚軒指出，當天活動場地不但沒有遮雨棚、也沒有雨備方案，一下臨時遇雨取消，一下又臨時雨停要改曲目上台，搞得現場一片忙亂，音樂家們的珍貴樂器在短短7小時內也被狂曬和狂淋，為了保護樂器只好曲子沒演完就率先離席。這樣的遭遇也讓她對活動非常失望。馮楚軒今下午也在臉書表示，「我只是單純要保護樂器離席的，並沒有其他想法」、「我的琴就真的脫膠，正搶救中」。

此事引發外界議論後台東縣政府僅回應稱搭棚子會遮蔽觀賞煙火的視線，因此原本就沒打算搭，還說原本的方案就是如果下雨很大就會停止表演，如果還可以忍受就繼續表演。針對這樣的說法，網友則紛紛質疑「有千萬經費放煙火，沒3萬搭遮棚？」、「顯示很多官員對古典樂的無知」、「妨礙民眾觀賞煙火？你以為帳篷有多大？」

《蘋果日報》報導，有曾經參與2001年國慶音樂會的小提琴家對此質疑，在大雨中放下樂團突然走人，對於團員與聽眾都相當不尊重，特別是正在電視直播中的國慶煙火晚會。該名提琴家表示，2001年演出時雨也是下得亂七八糟，但大家穿了雨衣還是繼續拉，沒人離席，這是職業道德也是對在場聽眾的尊重，他也稱一般職業小提琴家慣用的琴與弓都價值不斐，不過出差就會帶便宜的琴，畢竟戶外收音普遍不佳，不敢奢望品質。

針對這項說法，網友也紛紛質疑，「既然敢講為何不敢具名以示負責？更何況以一把2-3萬的琴表演就對得起聽眾？表演者不是要把最好的呈現出來嗎？」、「拿2001年的事情來說嘴？所以從以前到現政府單位辦活動都是一樣兩光，一點進步都沒有」、「不具名小提琴家？可以直接講名字讓大家認識一下」、「又在檢討被害者，台灣永遠不缺這種放砲不具名的專業人士」。

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