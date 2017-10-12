優良公寓大廈頒獎熱鬧 齊柏林執導影片人氣高

新北市政府今天舉行優良公寓大廈頒獎，獲獎的社區出席踴躍，連小朋友也盛裝參與，相當熱鬧。（記者何玉華攝）

2017-10-12 13:32

〔記者何玉華／新北報導〕新北市今年評選優良公寓大廈結果日前揭曉，今（12）日舉行頒獎典禮，共有10個社區榮獲「金質獎」及31個社區獲得「特色獎」，其中三重「天喆社區」奪下「最高人氣獎」冠軍，人氣獎亞軍的新店「合環御寶社區」同時也獲得金質獎，社區的宣導短片還是由住戶、已故導演齊柏林親自執導。

新北市優良公寓大廈評選為帶動更多市民重視居住環境品質，105年度起加入自拍短片評選項目，並透過臉書社群票選「最佳人氣」的優良社區，今年的前三名分別為三重天喆社區、新店合環御寶社區，以及樹林中悅維也納社區，可分別獲得4萬元、3萬元及2萬元獎金。

工務局長朱惕之指出，首次參與競賽的新店「合環御寶社區」，以綠建築管理、太陽能發電和雨水回收系統特色，連奪金質獎及人氣獎兩獎項；曾是社區住戶的已故導演齊柏林也參與競賽過程，並執導社區短片，加上社區管委會及全體住戶的努力，成績獲得肯定。

最高人氣獎的三重天喆社區，是屋頂農場模範生，社區以參與式農園為概念，讓社區住戶透過農作物種植及採收當中，彼此培養情誼外，並結合生態池及太陽能板系統，打造另類的社區循環經濟。

而「仁愛小提琴社區」將節能理念落實推廣至社區各個角落，全面更換節水的水龍頭，換裝感應式LED燈，打造獨一無二的社區綠美化步道，2個社區分別以綠化、節能受評選委員青睞，獲得「綠環境特色獎」。

另外，拿下「社區營造與關懷特色獎」的台北灣第一期社區，則是以年節辦桌及社團活動為特色，並結合社區志工的支援與關懷，活絡社區住戶情感，讓社區充滿濃厚的人情味。