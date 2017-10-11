樂器被淋濕還無處躲雨 國慶焰火演奏待遇好慘

音樂家們唯一能躲雨的地方只是一塊帆布，而且還要自己撐起。（圖由馮楚軒提供）

2017-10-11 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕國慶焰火昨日第一次移師到台東舉行，壯麗的畫面讓不少民眾直呼滿意，但國慶音樂會首席演奏家馮楚軒昨在臉書無奈發文，「國家級」活動不但沒有遮雨棚、也沒有雨備方案，一下臨時遇雨取消，一下又臨時雨停要改曲目上台，一陣混亂淋雨和奔波，讓音樂家們的珍貴樂器在短短7小時內被狂曬和狂淋，痛批「有千萬經費放一直重覆圖案、了無新意的煙火，沒3萬搭遮棚？！」

「實在太誇張了！樂器是不能曬太陽和淋雨，而短短7小時我們樂器被狂曬和狂淋，如果再慢一點災情會更慘！」馮楚軒無奈表示，本來很開心要參加國慶煙火音樂會，日前大家還非常認真排練很久，沒想到舞台沒有遮棚，沒有下雨備案，一陣混亂淋雨和奔波，連音響都來不及裝，演奏到一半突然下超大雨，為了保護大家的樂器只好當機立斷，曲子沒演完率先離席。

今（11）日晚間馮楚軒再附上當時以為演奏會快要取消時「苦中作樂」的照片，但照片中的音樂家們唯一能躲雨的棲身之所就只是一塊「帆布」，克難地當「人肉柱子」，帆布放下來就地變成「沾著雨水泥土放樂器的墊子」，讓她對活動非常失望。

國慶音樂會找來許多資歷顯赫的音樂家出場演奏，卻要他們受日曬雨淋。（圖由馮楚軒提供）

馮楚軒心疼的擦拭被雨淋濕的小提琴。（圖由馮楚軒提供）