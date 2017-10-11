28公分營釘插遊客左臉… 露營等活動竟「無法」管

2017-10-11 19:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣一處露營區疑因怪風作祟，帳篷與用具被吹得東倒西歪，來自桃園的余姓男子左臉頰更遭長約28公分的營釘插入，雖然送醫後救回一命，但露營安全已引發各界關注與熱議。

南投縣副縣長陳正昇也罕見地高分貝向中央喊話，從露營野餐到高空彈跳、飛行傘、三輪車等時下深受喜愛的休閒活動，全部都因「法」過於模稜兩可，導致相關單位互踢皮球，建議中央能訂定專法及設立專責管理單位，以利各縣市地方政府遵循。

陳正昇進一步表示，南投縣目前取得許可證的農閒農場有29家，其中有3家設有露營區，另有2家在籌設農場申請中。目前除了「休閒農場輔導管理辦法」對於農場可否設立露營區，較有詳細規範，包括「非都市土地容許使用執行要點」、「區域計畫法」等相關法令，都讓土木、建設、水保、林務、農政等許多機關處於「看似有責、又好似無責」的情況，值得中央正視改善。

他說，一旦這些休閒活動立了專法，縣府就可依母法精神訂定自治條例制，讓露營、高空彈跳、飛行傘、三輪車等管理更上軌道，提供民眾更好的旅遊安全保障。

南投縣消防局說，8日案發當時接獲通報，38歲余姓男子南投縣信義鄉一處露營區，遭狂風捲起的營釘插進左臉，救護人員火速到場將人抬上救護車，簡單測量發現，釘子已插入余男左臉頰約3公分深度，但他意識清楚，基於慎重起見，未拔出營釘直接送到竹山秀傳醫院，再轉送台中中山醫院，所幸經2小時手術取出，醫治後已無生命危險之虞。

據氣象局日月潭氣象站資料，國慶連假期間，受東北風、偏東風與熱帶性低氣壓雲系影響，南投縣天氣相當不穩定，消防人員研判，極可能是遊客準備離開營區，拔營收拾帳篷過程中，無預警的一陣強風才造成營釘飛出傷人意外，還好平安獲救，可說是不幸中的大幸。