菸葉帶來可觀財富 培育出近400位美濃博士

高雄客家小鎮美濃曾有「菸葉王國」美譽。（記者蘇福男攝）

2017-10-11 21:14

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄客家小鎮美濃從日治時期引進菸葉栽植，在60年代栽種面積高居全台之冠，而有「菸葉王國」美譽；菸葉為美濃菸農帶來可觀的財富，一甲子以來辛苦培育出近400位博士，今年菸葉產業走入歷史，「菸葉養大的博士」也成絕響！

菸草在台灣至少有400多年歷史，日治時期並走入專賣時代長達1世紀，1933年台灣總督府專賣局在里港庄（今屏東縣里港鄉）試種黃色種菸草，並在下淡水溪（高屏溪）畔設置「日出」、「常盤」、「千歲」3處日人移民村，由於菸葉採收、燻烤亟需大批勞力，日移民村菸農因此雇用鄰近地區的台農協助。

時任美濃庄長林恩貴得知菸草專賣作物的種植技術，和由國家統一收購的利基，因此透過宴請進行適地調查的專賣局官員，爭取開放美濃農民申請種植菸草，並於1939年繳出第一批專賣菸草，此後數十年間，美濃一躍成為台灣菸草種植最密集的區域。

1975年美濃種菸面積達2300公頃，占全台菸田總面積4分之1，高居全台之冠，當時種植戶近1800戶，每4戶人家即有1戶是菸農，種植菸葉雖然辛苦，但收益是稻米的1、20倍，穩定、優厚的國家保障收購價格，吸引美濃人前仆後繼投入菸葉產業。

「『摘菸筍』、『串菸葉』、『燻烤菸葉』幾乎是美濃菸農子弟的共同記憶。」台灣地區美濃博士學人協會秘書長古錦松3代種菸葉逾半世紀，從他3、4歲懂事就知道甚麼是「菸葉」，但童年對菸葉的記憶卻是痛苦的。

「菸梗跟菸葉中間會長小小的菸筍，菸筍會吸走菸葉養分，所以小時候放學就是要到菸田摘除菸筍！」

古錦松說，菸葉大小農事上百項，摘菸筍只是其中一小部分雜工，所以都由農家小孩來做，從菸草種籽下土後，育苗、種植、培土、施肥、斷芯、整理菸樓燻菸室、劈柴、摘菸、燻烤等，採收季節又得配合10天一輪的菸樓烤菸工序，「感覺農務一整年也做不完」，美濃在地已故作家鍾鐵民就曾戲稱「菸葉」為「冤業」。

古錦松還記得，1985年他在大學教書，每個月薪水1萬2000元，而美濃老家種菸1甲地的收成，相當於他1年的薪水，美濃至今產出近400位博士，菸葉功不可沒，堪稱是「菸葉養大博士」。