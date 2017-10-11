文山區滯洪池未審先開工 北市府：市府程序完備

2017-10-11 17:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲上週才到位於辛亥路旁的辛亥憲兵營區滯洪池啟動儀式，宣布文山區從北市易淹水地區除名，豈料遭水利署踢爆是個「未審先做」的違法工程。其中有多項重大缺失，比如地下深度10米要如何事後清淤、發生裂縫時的應變措施都沒有清楚交代等。

根據「流域綜合治理計畫審查作業要點」，所有防洪工程必須先經過「流域綜合治理計畫審查小組」初審通過後，各縣市才能開始發包施工。辛亥憲兵營區滯洪池位於辛亥路4段、捷運辛亥站附近，興建經費花費約7.64億元，面積為6572平方米。該案104年6月發包，上週啟用。

水利處副處長吳秋香回應，滯洪池屬於「內水」工程（都會區內排水系統），主關機關為內政部營建署；北市府為了解決興隆路淹水問題，103年2月向內政部營建署申請流域綜合治理特別條例補助經費，104年1月時對北市執行計畫書原則通過，因此北市府也在該年11月開工，營建署也在該年12月撥款第一期補助款。

而對於該案為何隔年7月才送水利署的流域綜合治理計畫審查小組，吳秋香多次表示北市府的對口就是營建署，後續是否提送給水利署需問營建署，市府的程序已經完備，並補充流域綜合治理計畫審查小組在第12次的審查會就已經同意營建署意見，但當時滯洪池早已開工。

至於滯洪池未審先動工是否有重大缺失，水利處回應，滯洪池除委託專業顧問公司進行設計，另於104年5月也委託國立台灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心，進行水工模型試驗，過程均有學者專家參與，確保滯洪池的完工成效。

水利處說明，憲兵營區滯洪池設有溢流池，水流於進入主池前，會先通過一排格柵，將大型雜物擋住，不會沖入池體；且設計時就已考慮淤積問題，在滯洪池頂部設置2個機械清掃孔，如有清淤需要即可吊放重型機具進場清淤，確保滯洪池的功能，因此清淤並無問題。

滯洪池內積水於降雨洪峰過後皆抽排至既有排水箱涵，淨空滯洪空間以待下次降雨事件，故人員及機具皆可至池底巡檢清淤。