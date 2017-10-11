活動結束才收到邀請卡 中市模範勞工傻眼

2017-10-11 17:09

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府10月1日在台中公園舉辦「友善國際勞工嘉年華」活動，邀請模範勞工與會，今年甫當選台中市模範勞工的侯先生卻於活動隔天才收到邀請公文，經過電詢勞工局得知，邀請公文9月29日星期五才寄出，等到他收到公文已經10月2日，市議員楊典忠認為，若行政作業趕不及，電話、簡訊、email都可以即時收到訊息，市府的做法「很失禮」實在需要改進。

台中為全台移工人數第二多的城市，為讓外國移工朋友貼心的服務。農曆8月15日除了是台灣的中秋節，越南習俗也一樣過中秋，市府舉辦「友善國際勞工嘉年華」活動，讓移工與市民共同歡度中秋節慶，有DIY攤位，讓大家動手體驗星星燈籠製作，還舉辦精彩的才藝及剝柚子趣味競賽。

住在海線的侯先生不僅沒有邀請卡，連邀請公文還是後補寄送，公文中提到「臺端若能出席本次活動，本局將邀請臺端擔任活動貴賓並加入成為花博國際移工志工團員，另本局將協請臺端的推薦單位給予公假，而支持給予協助臺端參與活動之推薦單位，參與本市幸福職場選拔，評審時可列為加分題目」。

侯先生說，活動都結束了，才收到公文實在很離譜，根本來不及參加。楊典忠說，內容如果只是活動邀請也罷，但是卻因為事後收信竟成為一場空，令人失望。

勞工局局長黃荷婷說，因為活動有邀請桃園的模範勞工來觀摩，才計畫要安排台中市的模範勞工一起交流，但桃園的模範勞工在活動前一週決定不來，有影響到活動作業流程，導致發文有比較慢一點，下次會檢討改進。