成軍僅2年 仰德「素人」女籃全國高女組摘冠

成軍僅兩年的仰德高中女子籃球隊，全都是「素人」球員，卻展現強烈求勝企圖心，以1分之差險勝，勇奪全國中正盃大學暨中學籃球賽高女組冠軍。（仰德高中提供）

2017-10-11 16:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕106年全國中正盃大學暨中學籃球賽甫於苗栗高商落幕，成軍僅兩年的新竹縣私立仰德高中女子籃球隊，全都是「素人」球員，卻展現強烈求勝企圖心，以1分之差險勝，擊敗嘉義市立仁高中勁敵，勇奪高女組冠軍。

仰德高中校長劉永平表示，為推廣籃球運動，該校在前年底招募成立高一女籃隊，現有14名隊員，都是上高中才開始練球，但在教練洪琬晴的專業指導下，去年就奪下高中乙級聯賽新竹縣預賽冠軍，這次冠軍賽更發揮了堅強的韌性及抗壓性，一舉擊敗陣容堅強的立仁高中，全校師生都感到與有榮焉。

其中，14號球員陳彥臻是田徑出身，上仰德才接觸籃球；國二時父親車禍過世，她與母親相依為命，不料去年底母親突然離世，所幸有教練與隊友們的照顧與陪伴下，她不輕言放棄。

洪琬晴說，在中正盃賽前，陳彥臻參加縣運200公尺比賽，不幸肌腱斷裂，原以為無法參賽，但她積極配合治療、認真復健後正常出賽；這次冠軍賽，雙方開賽後一直呈現拉鋸戰，彥臻表現搶眼，奪下關鍵分數帶領隊友贏得后冠！

此戰役為仰德女籃隊員注入一劑強心針，為11月全國高中乙級籃球聯賽全力衝刺，有信心晉級聯賽前8強。