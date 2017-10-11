這對夫妻共196歲、結婚80年 婚姻如此維持…

劉律和劉梁阿卷老夫妻，年齡加總196歲。（記者張聰秋攝）

2017-10-11 14:25

〔記者張聰秋／花壇報導〕重陽節快到了，彰化縣政府今在花壇鄉全國麗園餐廳舉辦「高齡同學會」，難能可貴的，埔鹽鄉百歲人瑞劉律與96歲的劉梁阿卷老夫妻，夫妻倆年齡加總196歲，經由媒妁之言，結婚生活滿80年，獲得橡樹婚榮耀，談及夫妻相處之道，劉律說，「某（老婆）是娶來疼的！互相包容！」

劉律和劉梁阿卷生下9個小孩，子孫滿堂，今天，他們在孫兒女的陪同下出席盛會，夫妻倆話雖不多，互動自然、默契十足，以無聲勝有聲幸福傳遞出共同生活1又1/3甲子的歲月，煞羡旁人。

彰化縣已邁入高齡化社會，65歲以上人口占14.5%，其中，100歲以上人瑞就有198人、90歲以上有5559人、60歲以上約20萬人，而結婚滿80週年的橡樹婚夫妻有1對、滿70週年的白金婚夫妻有127對。

縣府今邀請當中的44位百歲人瑞和48對結婚70年白金婚夫妻、結婚80年的橡樹婚夫妻劉律和劉梁阿卷，「老同學」一起出席「高齡同學會」的活動。

魏明谷說，劉律和劉梁阿卷這對夫妻年齡合計196歲，相當不容易，不僅感情好，也相當長壽，是老夫老妻百頭偕老的最佳典範。

全縣最高齡108歲的梁李險分享長壽之道，她說，不挑食、不要想太多、早睡早起，會越活起快樂。他喜歡吃芭樂、焢肉飯和豆腐魯等古早味美食。

活動由饒明國小舞獅隊揭開序幕，於今年中華盃全國舞龍舞獅錦標賽獲得南獅的「雙獅」與「四獅」會獅雙項冠軍，魏明谷致贈長輩們壽桃，祝福長者吉祥長壽、佳節快樂。