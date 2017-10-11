「台灣電視台太隨便！」 日本人不習慣在台生活的這些地方

已在台灣居住多年的日本人，也會對台灣有不習慣的地方嗎?（圖片由Iku老師/Ikulaoshi授權使用）

2017-10-11 13:23

〔影音新聞／綜合報導〕日文老師Iku老師與在台灣發展的搞笑藝人葛西健二都是在台灣長住，甚至還娶了台灣老婆的日本人。而這樣的他們，在台灣仍然有不習慣的事情，他們之前在直播時，就分享了一些他們對於台灣生活的一些感想。

1.吃飯就只是吃飯

在日本說到要去吃飯，就同時也代表了喝酒。但在台灣，說到去吃飯就是單純吃飯，除非說好要接著續攤喝酒，否則吃完就散會。另外日本餐廳習慣先上飲料或啤酒，讓客人一邊吃飯聊天一邊喝，台灣餐廳的習慣卻幾乎都是餐後才上飲料，這也是讓他們不習慣的地方。

▲對日本人來說吃飯就是去喝一杯的代名詞，但對台灣人來說似乎不是如此。（記者洪美秀攝）

2.跑馬燈竟然劇透

台灣的電視節目都會有跑馬燈，但葛西先生提到，他曾經在看荷蘭與阿根廷準決賽的重播時，跑馬燈卻在一旁提示「冠軍賽，德國VS阿根廷」，讓他看比賽的心情全失。但其實這點不只他感到憤怒，台灣人也對這種類型的劇透常態感到詬病，畢竟有誰喜歡在電影開始前就知道誰會領便當呢？

▲因為看不了直播才看重播比賽，沒想到卻被旁邊的跑馬燈劇透了比賽結果。（圖片由Iku老師/Ikulaoshi授權使用）

3.常常搞錯日本人的姓

由於台灣人的姓氏大多是一個字，因此似乎也經常認為日本人名字的第一個字就是姓。Iku老師表示自己姓佐藤，但每次去星巴克點飲料，店員寫名字時都把他寫成「左先生」，經常讓他不知道在說誰。而葛西先生也說自己有朋友姓「上水流」，卻經常有人以為他姓「上」。另外關於姓名，他們也提到，在醫院為了保護病人隱私，都會將姓名打碼，例如「王○明」之類。但這套打碼制度卻有時派不上用場，「葛西健二」打碼後變成「葛○健二」，還是一眼就知道這人是誰。英文名更是慘，只能蓋掉一個字，還是看得出來是什麼字。

這些狀況是否令人感到意外呢？下次如果有日本朋友來台灣玩，記得吃飯的時候也記得跟他喝一杯呀！

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