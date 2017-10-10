自閉兒參加國慶升旗 家長欣慰：更像「一般人」了

2017-10-10 18:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市永福國小自閉症巡迴班的肯納兒（自閉兒），每年雙十國慶都會參加市府舉辦的升旗典禮，至今已十多年，今日也不例外。儘管只是站在一起升旗，但對肯納兒來說還是一大突破；家長也強調，「感覺自己的孩子更像一般人了。」

永福國小自閉症巡迴班多年來透過各項課程設計，讓這些孩子逐漸融入人群，特別是運動方面的學習，例如單車、游泳或各項球類都有很好的成果；校長莊崑謨表示，越是自然情境的訓練就越能類化到各種情境，自閉兒也越能走進人群。

這些課程也受到多位家長的肯定，指出只要讓孩子學會在固定時間從事固定的運動，症狀就有明顯改善，比較專注也紓解情緒問題；家長對於昨日站在人群中升旗更說，「感覺孩子們長大許多，更像一般人了。」

除了帶領肯納兒們擴大生活圈，永福國小也號召畢業的學長姊分享心路歷程和工作經驗，多位「肯納青年」也和教師們聊起職場和各市長參選人的身心障礙政策，在在都讓特教老師賴育誠相當興奮。

賴育誠表示，看見多位肯納青年已經媒合到適合的工作，表示多年來的「特教潛能開發訓練」已經達到「走出自我世界，實現人生目標」的目標，儘管訓練成效無法收到立即的回饋，但時間拉長來看，還是成功培養這些孩子走入人群的能力，十分欣慰。