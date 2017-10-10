在媽媽肚裡多待5天 羅東小女娃非當國慶寶寶不可

原本預產期在5日的蕭小妹，在媽媽肚裡多待五天才出生，媽媽形容，她好像就是非當國慶寶寶不可！（記者張議晨攝）

2017-10-10 12:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天為雙十國慶日，宜蘭縣羅東博愛醫院喜迎3位國慶寶寶，羅東聖母醫院則迎來1名國慶女嬰，還有3名媽媽正在待產，準備迎接新生兒。至於寶寶選在國慶當天出生，有新手媽媽開心笑說，「這樣以後生日特別好記，還有總統幫忙慶生！」

昨天晚間，在博愛醫院待產的蕭媽媽傳出陣痛，直到今日凌晨1時許，夫婦倆盼忘多時的「蕭小妹」終於出生，喜迎兩人的第一胎。

蕭媽媽說，他們兩人結婚沒多久就順利懷孕，有寶寶真的是個「意外」；只是原本醫生估計的生產期在10月5日，但左等右等就是等不到寶寶探頭，直到昨晚傳出陣痛，最後在今日凌晨順利跟爸、媽見面。

蕭媽媽形容，寶寶很像就是在等國慶日這天搶當「國慶寶寶」，要不然不會讓爸媽著急這麼久。她笑說，以後雙十國慶就是妹妹生日，不僅好記，還有全國一起來慶生！

另一位邱小弟，則在今日早上8時50分順利出生。邱爸爸今與家人趕赴醫院探望寶寶及媽媽，喜迎首位「金孫」的邱阿嬤，不斷往嬰兒房內探頭，喜悅完全藏不住，直說「真的好開心！」。

邱爸爸說，寶寶是他們的第一胎，原本預產期是下個月，但因媽媽肚子開始陣痛，才剖腹生產。

除博愛醫院外，羅東聖母醫院今早10時許也順利迎接1名國慶女嬰，還有3名孕婦正在院內待產。院方表示，待產孕婦今天應能順產，只是要看寶寶選在什麼時候探頭。