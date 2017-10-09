1份蔬果=100克 衛福部擬修飲食指標 專家指不夠親民

2017-10-09 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕衛福部將進行「國人營養基準修訂草案」，擬將蔬果1份的份量，明訂為可食用部分100公克，不再以體積、熱量換算，不過醫師、營養師對此認為，一般民眾或是專業人士，都不容易判斷100公克，直指如此修訂不夠親民，國健署則表示，已研擬在各類水果旁用飯碗等圖示來輔助標示，方便民眾判斷。

《蘋果日報》報導，衛福部國健署社區健康組組長林莉茹表示，依「國民飲食指標」及「每日飲食指南」營養基準，建議國人依所需熱量不同，每天攝取5至9份蔬果，基本攝取量5份為「3蔬2果」，不過2012年修正至今，已有部分不符現況，所以研擬修訂草案，擬明訂1份蔬果為可食用部分100公克，預計年底前修訂完成。

董氏基金會食品營養中心許惠玉表示，蔬菜部分爭議不大，但如果吃西瓜、柚子等去皮水果，難道要民眾先去皮後再用磅秤多重？認為此修訂不夠親民。

許惠玉表示，舊制的「1份水果」含15克醣份、60大卡熱量，依「每日飲食指南」建議，最重的「1份水果」為5顆帶皮山竹、420克，最輕的為去皮榴槤、35克，落差甚大，如果依新制，那還得再多吃2份去皮榴槤，才可達標。

許惠玉說，若以香蕉為例，過去將較大的香蕉「半根」視為1份水果，所以1根等於2份，可是依新制，1根較大香蕉為120克，才等於1份，但醣份、熱量已較舊制增1倍，認為民眾恐會攝取過多；過去1份小番茄重175克、約14顆，但依新制1份小番茄重100克、約9顆，恐有攝取不足問題。

許惠玉說，不反對國健署為計算方便，把1份水果訂為100克，可是就連身為專業營養師的她都很難判斷，認為採用拳頭量測還是比較簡便。

台灣肥胖醫學會理事蕭敦仁醫師則表示，他平常衛教也都用1個拳頭來比喻，若採1份水果100克來算，將對糖尿病患等造成困擾，建議國健署可以再和醫師、營養師溝通找配套。

林莉茹則說，目前規劃的營養基準，是針對一般健康民眾，已研擬在各類水果旁用飯碗等圖示，來輔助標示，方便民眾判斷，至於糖尿病患等需要控制熱量的族群，攝取前應該先徵詢營養師或醫師，以免增加身體負擔。