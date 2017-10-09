大里空品測站故障 環保局籲：請參考太平站資料

環保署設在大里區公所的空品監測站，PM2.5監測設備故障，修復中。（記者黃鐘山攝）

2017-10-09 15:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市有16座空氣品質監測站，其中環保署的大里監測站PM2.5（細懸浮微粒）監測設備故障，暫無監測數據，市府已緊急向環保署反映，除督促儘速修復，也建議民眾暫時參考鄰近太平空品監測站資料，並做好自我防護。

環保局說，市內有16座空氣品質監測站，其中，環保署所屬測站包括西屯、忠明、大里、沙鹿、豐原等5座，環保局所屬測站有文山、大甲、太平、霧峰、烏日、后里等6座，台電則有梧棲、大肚、東大、清水、龍井等5座測站。

環保署所設置的大里監測站，位於大里區公所3樓樓頂，周圍建築物平均高度約20公尺，北面是大里國小，四周空曠無氣流干擾。環境監測項目包括PM10（懸浮微粒）、PM2.5（細懸浮微粒）、O3（臭氧）、CO（一氧化碳）、NO2（二氧化氮）、SO2（二氧化硫）。

其中，PM2.5（細懸浮微粒）監測儀器設備6日下午2時故障，暫無監測數據，由於該測站設備硬體的維護及軟體的設定均由環保署負責，市府已緊急向環保署反映，督促其派員儘速修復，建議民眾暫時參考鄰近的太平測站資料。

環保局強調，市府設置的6座測站，每週至少維護一次，並有專人遠端監控，如果異常立即派員前往測站處理，以確保測站運作正常。未來環保局也將注意其他單位所屬的測站是否異常，並進行通報處置，讓人民可獲得即時空品資訊，做好自我防護。