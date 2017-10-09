郭原森玻璃藝術作品展 巡迴清水區甲南國小

2017-10-09 16:09

〔記者歐素美／台中報導〕台中市藝術家郭原森玻璃藝術作品展，巡迴到清水區甲南國小，將展出至21日止。郭原森表示，玻璃有其獨特性，這幾年已有很多藝術工作者，將它運用到藝術創作上。

郭原森玻璃藝術作品送到甲南國小時，拆封及布展的甲南國小師生無不戰戰兢兢，因玻璃易碎、藝術無價，就怕有個閃失，為保護作品，全校學生更每人從家裡帶來一個玻璃品，布置在展品周圍，形成警戒線，除圈護著這些玻璃藝術品，也與藝術品形成實用與藝術不同的價值，展現「各盡其用」的況味。

校方並利用LED燈光，呈現玻璃的晶瑩剔透感，一方面營造會場氣氛，一方面代表對藝術的嚮往，與對藝術家的尊重與仰望。低年級學童並以「送你這對翅膀」歌曲，為展覽揭開序幕；清水區公所主秘陳聰仁致詞時表示，藝術展覽可以讓小朋友學習不同的東西，讓藝術文化從小紮根。

郭原森表示，愈進步、先進的國家，玻璃作品愈多，因為這個跟基礎的工業材料有關，玻璃要經過燒製，有很多比較困難的製程，要發展需要比較長的時間，台灣過去只是將玻璃用來製成杯杯盤盤等各種實用器物，因玻璃有其獨特性，現在已有很多藝術工作者會選用這樣的材料去表現。

甲南國小校長蔡淑芬指出，玻璃給人的感覺是生活用品，透過展覽顛覆一般人的刻板印象，也期許大家有藝術的眼光，能夠將生活用品昇華，體現藝術生活化的行動，如同玻璃的原料-矽砂，透過藝術家的創思和巧手，從平凡的矽砂浴火重生，幻化成美麗的鳳凰，也勉勵學生好好淬鍊自己，就算身處資源匱乏的偏鄉，只要有心，人人都可成為浴火鳳凰。