北部東部連假「溼答答」 看國慶煙火 記得帶雨具

氣象局說，明天起，菲律賓海面有熱帶性低氣壓雲系為台灣東部帶來水氣，迎風面的東半部及恒春半島，還是容易有較大雨勢。圖為今天天空烏雲密布的南迴台東段。（記者王秀亭翻攝）

2017-10-07 19:01

〔記者吳柏緯／台北報導〕今年國慶煙火移師台東舉行，不少人早已計畫趁著國慶連假赴東部旅遊，順道欣賞煙火。不過氣象局說，國慶日當天東風雖然減弱，但是東半部的水氣充足，仍會降雨，提醒有觀賞煙火計畫的民眾，記得攜帶雨具。

國慶四天連假從今天開始，不過，東北季風增強，為北部、東半部與恆春半島帶來降雨，影響時間將持續到明天，週一開始北部天氣才會明顯好轉。

氣象局說明，明天起，東北季風雖然逐漸減弱並轉為偏東風，但是南方的菲律賓海面有熱帶性低氣壓雲系，將為台灣東部帶來水氣，迎風面的東半部及恒春半島，還是容易有較大雨勢。

今年國慶煙火在台東施放，但當天天公恐怕不作美，遊客觀賞煙火將受到影響。氣象局指出，國慶日當天，雖然東風減弱，但是東部水氣飽滿，仍會降雨，計畫到台東觀賞煙火的民眾，需攜帶雨具，以免被淋成落湯雞。

氣象預報員說明，相較於北部與東半部連假期間溼答答的天氣，中南部白天的天氣大致穩定，雖然到下週一白天的這段時間雲量明顯增加，但降雨機率較低，僅午後山區有陣雨或雷雨，部分平地會受影響。整體而言，連假期間中南部則是多雲到晴的天氣。