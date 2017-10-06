「桃城夜祭」續攤！國慶連假玩文創 逛遊樂園看表演

2017-10-06 22:04

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕雙十國慶連假不知何處去？嘉義文化創意產業園區週六（7日）起，連續2天下午4點至夜間10點舉辦「桃城夜祭趴兔X嘉酒遊樂園」系列活動，古早小夜市有近百組文創攤位，嘉酒遊樂園則共計20組藝文表演團體輪番上陣，在戶外接力演出。

新嘉文創公司營運長陳哲維說，古早小夜市各類攤友聚集，有手作文創商品、復古童玩、古早味美食、金工手作、乾燥花藝等互動交流；遊樂園主題提供優秀進駐團隊表演平台。

戶外「製造舞台」部分，包含正聲樂團、舞旋樂團、嘉女吉他社、川劇變臉SHOW、小丑魔術表演等接力演出；戶外「地磅舞台」與「草地舞台」，則由嘉義市社區大學烏克麗麗、中國笛、口琴表演班串連出一系列樂曲演出。

園區也邀請嘉義在地家長、小朋友共組的「親子共玩堂」，利用園區景點特色，設計5道別具巧思的遊戲關卡，讓親子情感互動。「嘉義截拳道武學運動」與「LOCAL Skateboards嘉義市滑板協會」，也連續2天提供武術防身體驗與滑板遊戲體驗，嘉義唯一定目劇囪擊劇場「十鼓擊樂團」演出，更推出夜祭期間優惠價每人180元。

此外，國慶日連假最後一天，園區推出「轟炸預告─復古模型展：飛機篇」展覽，展出包括軍事迷所熟知的P-51、嗜血飛鯊、零式戰鬥機等經典夢幻飛機模型；除了特殊場次及工作坊需購票報名，所有活動演出都免費參與。