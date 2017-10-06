搶救藻礁「柴山多杯孔珊瑚」 環團上農委會：劃設保護區

環保團體到農委會請願，要求劃定大潭藻礁「柴山多杯孔珊瑚」保護區。（農委會提供）

2017-10-06 20:39

〔記者吳欣恬／台北報導〕中油計畫在觀音大潭外海興建天然氣接收站，恐破壞數十公頃、7000年歷史的珍貴藻礁，影響被列為瀕臨絕種一級保育類物種的「柴山多杯孔珊瑚」。今天桃園在地聯盟等團體北上農委會遞交請願書，要求盡速劃定為柴山多杯孔珊瑚野生動物保護區。

農委會林務局保育組組長夏榮生說，柴山多杯孔確實是非常珍顧的保育類動物，列保育類動物後，禁止虐待、獵捕、宰殺，後續是否有相關保育作為，將待中央大學研究報告出來後，針對內容提供的保育方式來酌量，若有較好的保育措施，會遵照相關建議進行。

環團指出，桃園藻礁為世界級自然遺產，孕育酋婦蟹等129種珍貴生物，甚至包括去年被列為一級保育類物種的柴山多杯孔珊瑚。為了避免因中油開發案遭到破壞，桃園在地聯盟今天上午於農委會大門口召開記者會，提出請願書，要求將桃園市觀音區大潭火力發電廠及桃科環科大潭產業園區外側，海岸防風林及水深6米以內的潮間帶及海域，劃定為柴山多杯孔珊瑚野生動物保護區。

桃園在地聯盟理事長潘忠政說，野生動物保護區中央和地方都可以劃設，過去他們請願，地方政府就說是爭議性議題，應該由農委會劃設，農委會則表示，若是劃設部分區域作為保護區，由地方政府劃設即可。但柴山多杯孔珊瑚列為一級保育類動物，是經農委會審議，比較與地方無關，所以，劃設保護區，農委會責無旁貸，不能再推諉。

發現柴山多杯孔珊瑚，並為其命名的中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫指出，柴山多杯孔珊瑚多出現潮間帶靠近下潮帶位置，也是海浪最大的地方，若移至他地，恐無法存活。況且要做移植試驗，也需2至3年時間，是不切實際的想法，科學上也無任何一篇文章可證明多杯孔珊瑚有異地移植成功的例子。

前環保署署長魏國彥也聲援，如果以為很容易就可以把柴山多杯孔珊瑚移植， 「這比較像作夢！」

魏國彥解釋，當整個藻礁生態系都被破壞時，就會影響當地漁業資源，移地復育就算可行，但只保育單一的物種，根本沒有意義。